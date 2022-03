Alexej Nawalny ist ein russischer Oppositionspolitiker, Dissident, Aktivist und ehemaliger Rechtsanwalt.

Nawalny engagierte sich in Russland sehr in der Korruptionsbekämpfung und gilt als der bedeutendste politische Gegner von Präsident Wladimir Putin. Mehrfach gingen russische Gerichte gegen Nawalny vor. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte erklärte die Verurteilung Nawalnys für nicht zulässig. Im August 2020 wurde Nawalny Opfer eines Giftanschlages. Die Folgen wurden an der Berliner Charité behandelt. Nach seiner Rückkehr nach Moskau wurde Nawalny inhaftiert und zu mehreren Jahren Straflager verurteilt. Moskau stellt russisches Recht über internationales Recht und lehnt die Forderung des Europäischen Menschengerichtshofes (EGMR) um Freilassung ab.