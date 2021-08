Italiener gewinnt über 100 Meter - Zverev ist Olympiasieger

Der Favorit aus den USA war im Vorlauf gescheitert. Der Konkurrent aus Großbritannien, Zharnel Hughes, legte einen Fehlstart hin - auch ausgeschieden! Da nutzte der Italiener Lamont Marcell Jacobs (Artikelbild) die Gunst der Stunde in Tokio und rannte den anderen davon. Mit der neuen Europarekord-Zeit von 9,80 Sekunden schaffte er den Olympiasieg in der Königsdisziplin. Silber ging an Fred Kerley aus den USA. Andre de Grasse aus Kanada, den auch viele Beobachter auf dem Zettel hatten, musste sich mit der Bronzemedaille zufrieden geben. Dafür: ein Europäer gegenwärtig der schnellste Mann der Welt - nachdem Usain Bolt den Thron freigemacht hatte. Kein Thronfolger aus Jamaika in Sicht.

Jene bereits erwähnten Beobachter waren sich übrigens ziemlich sicher, dass der US-Amerikaner Trayvon Bromell der Top-Mann sein würde. Doch Bromell hatte das Finale um eine Tausendstelsekunde verpasst und konnte nur zuschauen, wie erstmals ein Italiener zu Gold über 100 Meter sprintete.

Zverev dominiert

Im mit Spannung erwarteten olympischen Finale lief alles nach Wunsch der deutschen Fans: Nach dem Matchball sank Alexander Zverev auf die Knie, legte die Stirn auf den Boden und freute sich über den verdienten Olympiasieg. Mit einer souveränen und konzentrierten Leistung setzte sich der Weltranglisten-Fünfte im Finale gegen Karen Chatschanow mit 6:3 und 6:1 durch. Zverev, der im Halbfinale Novak Djokovic ausgeschaltet hatte, war in einem einseitigen Endspiel von Beginn an der bestimmende Spieler. Der 24-Jährige nahm seinem russischen Gegner gleich dessen zweites Aufschlagspiel ab und ging im ersten Satz mit 3:1 in Führung. Diesen Vorteil behielt der Deutsche bis zum Stand von 5:3. Dann wehrte Zverev zunächst zwei Spielbälle Chatschanows ab und verwandelte kurze Zeit später seinen zweiten Satzball zum 6:3 nach 43 Minuten.

Zverev nutzte anschließend den Vorteil, den zweiten Satz mit eigenem Aufschlag beginnen zu können und gewann das erste Spiel zu Null.

"Beste Woche meines Leben"

"So ein Gefühl hab ich noch nie in meinem Leben gehabt", sagte Zverev im TV-Sender Eurosport. "Diese Medaille gehört ganz Deutschland, es war die beste Woche meines Lebens.» 33 Jahre nach dem Triumph der Sportikone Steffi Graf gab es für den Deutschen Tennis Bund wieder ein Einzel-Gold, es ist das erste bei den Männern.

Da ist die Medaille: Alexander Zverev nach der Siegerehrung

Zuvor hatten sich beiden Tschechinnen Barbora Krejcikova und Katerina Siniakova den Olympiasieg im Doppel gesichert. Sie bezwangen das Schweizer Doppel Belinda Bencic/Viktorija Golubic mit 7:5, 6:1. Bencic hatte am Samstag im Einzel die Goldmedaille gewonnen.

Medaille für Ringerin Rotter-Focken sicher

Um eine Goldmedaille wird am Montag auch die Ringerin Aline Rotter-Focken aus Krefeld kämpfen. Nach ihrem Sieg im Halbfinale gegen Asien-Meisterin Hiroe Minagawa aus Japan trifft die Deutsche im letzten Kampf auf die topgesetzte Amerikanerin Adeline Gray. Silber hat Rotter-Focken damit schon einmal sicher. Es wird die erste deutsche Olympia-Medaille im Frauen-Ringen überhaupt.

Bronze für Schwimmer Florian Wellbrock

Lange Zeit hatte er auf Goldkurs gelegen, doch auf den letzten 100 Metern reichten die Kräfte nicht mehr aus, um die Konkurrenz hinter sich zu halten. So schien es, als wüsste Schwimmer Florian Wellbrock zunächst nicht recht, ob er sich nach dem 1500-Meter-Freistil-Finale bei den Olympischen Spielen in Tokio über Bronze freuen oder über eine verpasste bessere Platzierung ärgern sollte. Dann aber huschte doch ein Lächeln über sein Gesicht. Auf der letzten Bahn waren Goldmedaillengewinner Robert Finke aus den USA und der Ukrainer Michailo Romantschuk noch am Deutschen vorbeigeschwommen.

Nach verpasster Medaille über 800 Meter freut sich Florian Wellbrock über Bronze über 1500 Meter

"Mir ist natürlich ein Riesenstein vom Herzen gefallen - keine Frage. Gegen einen US-Amerikaner und Romantschuk zu verlieren, ist auf jeden Fall keine Schande", sagte Wellbrock. Seine Verlobte Sarah Köhler hatte über 1500 Meter ebenfalls Bronze gewonnen und damit die erste deutsche Medaille im Beckenschwimmen seit 13 Jahren geholt. "Nicht ohne Grund hat es so lange gedauert, dass deutsche Schwimmer eine Olympia-Medaille geholt haben", sagte Wellbrock. "Jetzt haben wir direkt zwei. Mit Bronze bei Olympischen Spielen darf man zufrieden sein." Drei Tage zuvor hatte der Doppel-Weltmeister über 800 Meter Freistil ebenfalls lange geführt, war dann aber abgefangen und Vierter geworden.

Caeleb Dressel holt fünftes Gold

Am Schlusstag der Schwimmwettbewerbe in der Halle dominierten US-Amerikaner und Australier: Über 4x100 Meter Lagen siegte die US-Staffel um Star-Schwimmer Caeleb Dressel in Weltrekordzeit. Das Quartett mit Dressel, Ryan Murphy, Michael Andrew und Zach Apple schlug nach 3:26,78 Minuten an. Es war der sechste Weltrekord der Becken-Wettbewerbe in Tokio. Dressel jubelte über sein fünftes Gold dieser Sommerspiele, nachdem er zuvor auch über 50 Meter Freistil vor Florent Manaudou aus Frankreich und dem Brasilianer Bruno Fratus gewonnen hatte.

Bei den Frauen schwamm Emma McKeon aus Australien über 50 Meter Freistil vor der Schwedin Sarah Sjöström und der Dänin Pernille Blume zu ihrem dritten Gold in Japan. Wenig später folgte der vierte Olympiasieg McKeons in Tokio, die außerdem dreimal Bronze gewann: In der Staffel über 4 x 100 Meter Lagen siegten nämlich ebenfalls die Australierinnen. Es war das letzte Rennen der Hallenwettbewerbe im Schwimmen. Erfolgreichste Nation im Becken wurden die USA mit elfmal Gold und insgesamt 30 Medaillen.

Nach Bronze 2008 in Peking und Silber 2012 in London gewinnt Gong Lijiao Gold in Tokio

Weltrekord im Dreisprung

Vor dem 100-Meter-Finale hatte die Leichtathletin Yulimar Rojas ihren ersten Olympiasieg im Dreisprung geholt - mit einem neuen Weltrekord. Die zweimalige Weltmeisterin schaffte bei ihre letzten Versuch in Tokio 15,67 Meter und sagte danach: "Ich finde keine Worte. ich kann dieses Gefühl nicht beschreiben." Silber ging an die Portugiesin Patricia Mamona, Bronze an die Spanierin Ana Peleteiro. Im Hochsprung gab es erstmals einen Doppelsieg bei olympischen Spielen: Der Italiener Gianmarco Tamberi und Weltmeister Mutaz Essa Barshim aus Katar übersprangen beide 2,37 Meter und scheiterten dann jeweils an der Marke 2,39 Meter. da sie beide die gleiche Anzahl an fehlversuchen hatten, teilten sie sich den Sieg.

Gesa Felicitas Krause ohne Probleme

In der Weitsprung-Qualifikation sprang Weltmeisterin Malaika Mihambo erst im letzten Versuch 6,98 Meter weit und überbot damit die für den direkten Einzug ins Finale nötigen 6,75 Meter deutlich. Auf der 3000-Meter-Hindernisstrecke hatte Europameisterin Gesa Felicitas Krause keine Probleme, ins Finale einzuziehen. Zwei Tage vor ihrem 29. Geburtstag kam Krause in 9:19,62 Minuten in ihrem Vorlauf als Zweite ins Ziel.

Biles verzichtet auf Boden-Finale

Aus gesundheitlichen Gründen tritt Turn-Superstar Simone Biles am Montag nicht zur Entscheidung am Boden an. Das teilte der US-Turnverband am Sonntag mit. Zuvor hatte die viermalige Olympiasiegerin von Rio de Janeiro 2016 das Mannschaftsfinale nach nur einem Gerät abgebrochen und anschließend ihre Teilnahme an den Finals im Mehrkampf, am Stufenbarren und am Sprung abgesagt. Die 24-Jährige gab bekannt, an mentalen Problemen zu leiden. Ob Biles am Dienstag am Abschlusstag der Turn-Wettbewerbe zum Finale am Schwebebalken antritt, ließ der Verband offen. Eine Entscheidung werde später getroffen, hieß es. "Egal wie, wir stehen hinter dir, Simone", schrieb der Verband auf Twitter.

Schauffele im Kampf um Gold einen Schlag besser

US-Golfer Xander Schauffele ist Olympiasieger im Golf. Der 27 Jahre alte Kalifornier mit deutschen Wurzeln spielte zum Abschluss auf dem Kurs des Kasumigaseki Country Club eine 67er-Runde und siegte mit einem Gesamtergebnis von 266 Schlägen vor dem Slowaken Rory Sabbatini (267). Die Bronzemedaille sicherte sich im Stechen C T Pan aus Taiwan. Insgesamt hatten nach vier Runden sieben Spieler mit jeweils 269 Schlägen auf dem dritten Platz gelegen, sodass ein Playoff entscheiden musste.

Die beiden deutschen Olympia-Teilnehmer Hurly Long und Maximilian Kieffer lagen bereits vor dem Schlusstag zu weit zurück, um noch in den Kampf um die Medaillen eingreifen können.

Deutsche Hockey-Herren im Halbfinale

Das deutsche Hockey-Team der Männer hat in Tokio mit einem knappen Sieg gegen Olympiasieger Argentinien das Halbfinale erreicht. Das Team von Bundestrainer Kais al Saadi setzte sich zum Auftakt der K.o.-Runde bei Temperaturen von mehr als 30 Grad mit 3:1 (1:0) durch. Die deutschen Treffer erzielten Lukas Windfeder (19. Minute/48.) und Timm Herzbruch (40.) jeweils per Strafecke. "Es war ein unfassbar intensives Spiel. Es war uns bewusst, dass wir uns auf die Abwehr konzentrieren müssen", sagte Doppel-Torschütze

Windfeder. "Das gibt uns Selbstvertrauen für das weitere Turnier."

Nach dem Sieg gegen Argentinien ist für das deutsche Hockey-Team eine Medaille zum Greifen nah

In der Runde der besten Vier bekommen es die Deutschen am Dienstag mit dem bislang ungeschlagenen Top-Favoriten Australien zu tun, der sich mit 3:0 im Shoot-Out gegen Europameister Niederlande durchsetzte.

Handballer im Viertelfinale

Nach einem 29:25-Sieg gegen Brasilien haben auch die deutschen Handballer das Viertelfinale erreicht. Steffen Weinhold und Juri Knorr waren mit jeweils sechs Toren die besten deutschen Werfer. Der Gegner in der K.o.-Runde wird noch ermittelt.

Eine Runde weiter ist auch das Beachvolleyball-Duo Laura Ludwig/Margareta Kozuch. Nach einem bemerkenswerten Sieg gegen die Weltranglisten-Ersten Agatha und Duda aus Brasilien stehen sie im Viertelfinale. Die Beachvolleyball-Olympiasiegerin Ludwig und ihre Partnerin gewannen mit 2:1 (21:19, 19:21, 16:14) und wehrten dabei im dritten Satz sogar einen Matchball der Brasilianerinnen ab. "Jetzt fühlen wir uns einfach nur affengeil", sagte Laura Ludwig im ZDF. "Wir bleiben erst mal hier in Tokio." Ihre Gegnerinnen in der nächsten Runde werden erst am Montag ermittelt.

Vielseitigkeitsreiterin Krajewski stark, Schweizer Pferd stirbt

Keinen durchweg guten Tag im Gelände erlebten die deutschen Vielseitigkeitsreiter: Top-Favorit Michael Jung unterlief auf seinem Wallach Chipmunk ein Hindernisfehler. Der 39-Jährige wurde dafür mit elf Punkten bestraft. "Ich bin sicherlich enttäuscht über die elf Punkte", sagte Jung, bei dem der Sicherheitsmechanismus am Hindernis nach einer minimalen Berührung erst sehr spät ausgelöst hatte. Aufgeben will er aber nicht. "Wir müssen weiterkämpfen", sagte Jung: "Jetzt erst recht."

Jung legte gegen seinen Fehler Protest ein, wegen einer möglicherweise fehlerhaften Auslösung im Sicherheitsmechanismus. Dieser Einspruch wurde allerdings zurückgewiesen. Diese Medaillenchance ist für den dreifachen Olympiasieger also dahin.

Stark auf dem Geländekurs auf der Halbinsel Sea Forest: Julia Krajewski auf Amande de B'Neville

Eine nahezu fehlerfreie Leistung zeigten dafür Julia Krajewski und ihr Pferd Amande de B'Neville, die in der Einzelwertung nach Gold greifen. Sie handelte sich lediglich 0,4 Strafpunkte wegen knapper Zeitüberschreitung ein. "Ich bin sehr erleichtert und sehr stolz", sagte Krajewski. Vor dem entscheidenden Springen am Montag liegt sie auf Platz zwei. Mit insgesamt 25,60 Strafpunkten beträgt der Rückstand auf den führenden Briten Oliver Townend nur zwei Zähler.

Überschattet wurde die Geländeprüfung vom Tod eines Pferdes. Der 14-jährige Wallach Jet Set des Schweizers Robin Godel hatte sich an einem Wasserhindernis am Bein verletzt und wurde per Ambulanz in eine Tierklinik gebracht. Dort wurde ein irreparabler Bänderriss direkt über dem Huf festgestellt. Mit Einverständnis der Besitzer und des Reiters wurde daraufhin beschlossen, den Wallach einzuschläfern.

Keine Medaille für deutsche Fechter

Die deutschen Fechter sind bei den Olympischen Spielen erneut leer ausgegangen. Im Teamwettbewerb der Florett-Fechter schieden Benjamin Kleibrink, Peter Joppich und Andre Sanita im Viertelfinale gegen die USA aus.

An ihrem 26. Geburtstag hat Wasserspringerin Tina Punzel, die Bronzegewinnerin im Synchronspringen , im Einzelwettbewerb vom 3-Meter-Brett Rang sieben belegt. Olympiasiegerin wurde die Chinesin Shi Tingmao vor ihrer Landsfrau Wang Han und der US-Amerikanerin Krysta Palmer.

IM BMX-Freestyle hat Lara Lessmann den sechsten Platz belegt. Sie kam im Ariake Urban Sports Park von Tokio auf 79,60 Punkte. Erste Olympiasiegerin wurde überraschend die Britin Charlotte Worthington mit 97,50 Punkten, Silber ging an die Top-Favoritin Hannah Roberts aus den USA mit 96,10 Zählern. Bronze gewann die Schweizerin Nikita Duccaroz (89,20). Bei den Männern holte Logan Martin aus Australien Gold vor Daniel Dhers aus Venezuela und dem Briten Declan Brooks.