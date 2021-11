Leichtathletik

Zweimal Gold, fünf weitere Medaillen - erfolgreichster Olympia-Tag für Team D

Weitspringerin Malaika Mihambo triumphiert in Tokio in einem packenden Finale, auch der Bahnrad-Vierer der Frauen gewinnt Gold. Dazu kommen am elften Wettkampftag zweimal Silber und dreimal Bronze für das deutsche Team.