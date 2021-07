Psychische Probleme: Turnstar Simone Biles verzichtet auf Mehrkampf

Turnsuperstar Simone Biles verzichtet aus psychischen Gründen auf den Einzel-Mehrkampf bei den Olympischen Spielen in Tokio. Das verkündete die 24 Jahre alte US-Amerikanerin einen Tag nach ihrem Rückzug beim Mannschafts-Finale. Der US-Turnverband teilte mit, die Entscheidung sei aus Rücksicht auf Biles' mentale Gesundheit gefallen: "Simone wird weiterhin täglich bewertet, um herauszufinden, ob sie an den Einzel-Finals in der kommenden Woche teilnehmen kann."

"Wir wissen nicht, ob es sich um ein Stress-Sympton, einen Burnout oder eine Depression handelt", sagt Sportpsychologe Markus Raab von der Deutschen Sporthochschule Köln der DW. "Aber wenn eine Athletin auf einen so großen Wettkampf verzichtet, ist das sicherlich ein Hilferuf." Die Corona-Pandemie habe den psychischen Druck auf die Sportlerinnen und Sportler erhöht.

"Gewicht der Welt auf meinen Schultern"

Biles, viermalige Olympiasiegerin der Spiele 2016 in Rio de Janeiro, war am Dienstagabend aus dem Mannschafts-Finale nach nur einem Gerät, dem Sprung, ausgestiegen. Anschließend erklärte sie, nicht eine Verletzung, sondern psychische Probleme seien der Grund dafür gewesen. "Ich sage, die mentale Gesundheit steht an erster Stelle", sagte Biles hinterher. Auf Instagram wurde sie deutlicher. "Manchmal habe ich wirklich das Gefühl, das Gewicht der Welt auf meinen Schultern zu tragen.", schrieb Biles. "Ich weiß, dass ich es verdränge und so tue, als würde mich der Druck nicht berühren, aber verdammt, manchmal ist es hart, hahaha! Mit der Olympiade ist nicht zu spaßen!"

Für ihren offen Umgang mit ihren psychischen Problemen schlugen der 19-maligen Weltmeisterin Respekt, Anerkennung und eine Welle der Sympathie entgegen. "Dankbarkeit und Unterstützung sind das, was Simone Biles verdient", twitterte Jen Psaki, Sprecherin des Weißen Hauses. Ähnlich äußerte sich Mark Adams, Sprecher des Internationalen Olympischen Komitees (IOC): "Abseits von allem anderen, haben wir Riesenrespekt vor ihr und unterstützen sie stark."

Biles ist nach der japanischen Tennisspielerin Naomi Osaka der zweite aktuelle Sport-Superstar, der offen über seine psychischen Probleme redet. Die viermalige Grand-Slam-Turniersiegerin Osaka hatte sich Anfang Juni wegen Depressionen von den French Open zurückgezogen und anschließend eine fast zweimonatige Wettkampfpause eingelegt. Bei den Spielen in Tokio hatte sie das Olympische Feuer entzündet. Im Tennisturnier war sie überraschend im Achtelfinale ausgeschieden.