Italien und Griechenland lockern weitere Corona-Beschränkungen

In Italien gelten seit diesem Sonntag neue Regelungen zur Bekämpfung des Coronavirus. Demnach sind Corona-Schutzmasken in Bars, Restaurants und auf der Arbeitsstelle nicht mehr vorgeschrieben. Getragen werden müssen sie nur noch in Schulen, Gesundheitseinrichtungen und öffentlichen Verkehrsmitteln sowie bei Kulturveranstaltungen wie Kino und Theater sowie bei Indoor-Sport. Dies gilt vorläufig bis mindestens 15. Juni. Der sogenannte grüne Pass zum Nachweis einer Impfung oder Genesung beziehungsweise eines negativen Tests ist nur noch in bestimmten Fällen wie beim Betreten von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen notwendig.

Ein entsprechendes Dekret hatte Gesundheitsminister Roberto Speranza in der Vorwoche unterzeichnet. Dabei mahnte er die Bürger zu Sorgfalt und Vorsicht. "Die Pandemie ist noch nicht vorbei", betonte Speranza.

Italien ist eines der am schwersten von Corona betroffenen Länder. Seit Beginn der Pandemie starben mehr als 163.000 Menschen an den Folgen einer Infektion mit dem Virus.

In Cafés wie hier in Athen müssen Gäste keinen Impfnachweis mehr vorzeigen

Weitere Lockerungen auch in Griechenland

Ab dem 1. Mai müssen Menschen bei der Einreise in Griechenland keinen Impfnachweis mehr vorzeigen. Zudem gibt es keine Pflicht mehr, einen Impfnachweis beim Eintritt in Tavernen, Bars, Geschäften und Museen vorzuweisen. Diese Regelung gilt vorerst bis 31. August. Die Maskenpflicht in Innenräumen dagegen bleibt vorerst bis 1. Juni bestehen. Für Griechenland-Urlauber wurde bereits verfügt, dass sie sich vor der Einreise nicht mehr extra auf einer staatlichen Website anmelden müssen.

Die griechische Regierung will mit den Lockerungen auch den Tourismus wieder ankurbeln. Nach dem Sommer will sie dann prüfen, ob die Maßnahmen wieder in Kraft gesetzt werden müssen. In dem südeuropäischen Land wurden seit Beginn der Pandemie mehr als drei Millionen Infektionen und 28.274 Todesfälle registriert.

