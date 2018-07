Ingmar Bergmans wichtigste Filme

Vor 100 Jahren geboren: Ingmar Bergman

Abend der Gaukler (1953)

Auch in "Abend der Gaukler" erzählte Bergman von Seelenqualen, Liebeswirren und erotischen Eskapaden - hier allerdings im eher düsteren Ton und im Zirkusmilieu. Die Emotionen der Menschen - gespiegelt in der Manege des Lebens: "Abend der Gaukler" war einmal mehr auch ein Spiegel der Bergmanschen Seele. An den Kinokassen kam der eher pessimistische Film nicht an und wurde ein finanzieller Flop.