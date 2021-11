Vielen Kino-Experten gilt Fritz Lang als einflussreichster deutscher Filmregisseur. Während der Stummfilmzeit schuf er bedeutende Werke wie "Metropolis" oder "Die Nibelungen". Später hatte er auch in Hollywood Erfolg.

"Metropolis", "Die Nibelungen", "M - Eine Stadt sucht einen Mörder" - das Werk des Regisseurs Fritz Lang ist vielfältig. Er war der einflussreichste Regisseur des deutschen Stummfilms. Nach seiner Emigration in die USA feierte er auch in Hollywood Erfolge. In Deutschland konnte er allerdings nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr an seine alten Erfolge anknüpfen.