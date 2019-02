Hollywood-Glamour bei César-Gala in Paris

Die "Nacht der Césars" war diesmal dem Chansonnier und Schauspieler Charles Aznavour gewidmet, der 2018 starb. Und sie fand dort statt, wo Aznavour schon vor Jahrzehnten auftrat: in der Salle de Pleyel, dem Konzertsaal mitten im politischen Zentrum von Paris. Die Gala ist ein nationales Ereignis im Filmland Frankreich, sie wird groß inszeniert und live im Fernsehen übertragen.

Doch der Ehren-César geht in diesem Jahr in die USA, an einen der ganz Großen, der nicht nur als Schauspieler brilliert, sondern auch als Regisseur den Oscar geholt hat: Robert Redford. Er liebe Paris, sagte der Hollywood-Star, der vor mehr als 60 Jahren als Straßenmaler und Kunststudent in die französische Hauptstadt gekommen war. Seine Erinnerungen an diese Zeit seien sehr berührend, erzählte Redford auf der Bühne. Die Schauspielerin Kristin Scott Thomas verlieht dem 82-Jährigen die goldene Trophäe.

Bester fremdsprachiger Film: "Shoplifters"

Als bester fremdsprachiger Film wurde "Shoplifters - Familienbande" von Kore-Eda Hirokazu ausgezeichnet - der auch schon 2018 in Cannes die Goldene Palme geholt hatte. Das Drama handelt von einer kleinkriminellen Familie, die ein obdachloses Mächen aufnimmt. Der Film des japanischen Regisseurs geht am Sonntag in Hollywood ins Oscar-Rennen - auch dort in der Kategorie "Bester fremdsprachiger Film".

Gedenken an einen Freund: Diane Kruger (Mitte) erinnerte an Karl Lagerfeld

Die deutsche Schauspielerin Diane Kruger erwies dem Modeschöpfer Karl Lagerfeld ihre Hommage, der am Dienstag gestorben war. Er habe die größten Stars eingekleidet, und es habe keinen roten Teppich ohne eine Kreation von ihm gegeben, sagte die 42-Jährige. Er sei ihr Freund gewesen und werde ihr sehr fehlen.

jj/nob (dpa, afp)