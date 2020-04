Hertha-Coach Bruno Labbadia stellt Bundesliga-Rekord auf

An diesem Montag übernimmt Bruno Labbadia das Traineramt beim Tabellen-13. der Fußball-Bundesliga, Hertha BSC. Er ist nach Ante Covic, Jürgen Klinsmann und Alexander Nouri bereits der vierte Verantwortliche auf der Berliner Bank in dieser Saison. Eigentlich wollte Labbadia, der im Juni 2019 beim VfL Wolfsburg keinen neuen Vertrag mehr unterzeichnete, bis zur Sommerpause warten, ehe er eine neue Aufgabe übernimmt - und auch Nouri sollte bis zum Saisonende weitermachen dürfen. Doch wegen der Coronavirus-bedingten Unterbrechung und aufgrund fehlenden Vertrauens in den glücklosen Nouri, handelten die Hertha-Verantwortlichen nun doch früher.

Europa statt Abstiegskampf?

Für Labbadia, der als Spieler mit dem 1. FC Kaiserslautern (1991) und dem FC Bayern München (1994) zweimal Deutscher Meister wurde und einmal den DFB-Pokal gewann (1990 mit Kaiserslautern) ist die Hertha bereits der zehnte Verein in der Bundesliga - ein Rekord. Mit den Berlinern, die Dank Investor Lars Windhorst einige namhafte Neuzugänge verpflichten konnten, soll Labbadia das schaffen, was ihm zuletzt auch in Wolfsburg gelang: Aus einem potentiellen Abstiegskandidaten wieder einen Europa-League-Anwärter formen. "Es liegt viel Arbeit vor uns", sagte Labbadia.

Hertha-Geschäftsführer Michael Preetz freute sich über die Verpflichtung und wies gleich einmal Kritik zurück, Labbadia sei lediglich ein "Feuerwehrmann". "Er passt mit seiner Idee von offensivem Fußball, seiner Akribie und seinem Ehrgeiz perfekt zu Hertha BSC und unseren Zielen", sagte Preetz.

Starke Bilanz

Labbadia, das neunte Kind einer italienischen Gastarbeiter-Familie, erzielte in seinen insgesamt 328 Bundesliga-Spielen 103 Tore. Außerdem gelangen ihm in 229 Zweitliga-Partien 101 Treffer. Labbadia ist damit der einzige Spieler, der in den beiden obersten deutschen Spielklassen jeweils mehr als 100 Tore erzielt hat.