Klinsmann bastelt an der Hertha 2020

Die Revolution kann auch schon mal kleiner ausfallen als gedacht. Macht ja nichts, wenn die Ausbeute stimmt. So wie im Berliner Olympiastadion bei der Hertha. Der in der Hinrunde strauchelnde Hauptstadt-Klub blieb nach zuletzt zwei 1:0-Siegen auch im dritten Spiel in Folge ohne Gegentreffer. Die Hertha erkämpfte sich im letzten Spiel vor Weihnachten ein torloses Unentschieden. Immerhin, kein schlechtes Ergebnis gegen den Tabellenzweiten Borussia Mönchengladbach.

Der einstige Revolutionsführer

Es ist der achte Punkt für die Hertha aus den letzten fünf Spielen, seit Jürgen Klinsmann das Traineramt übernommen hat. Und er macht das, was eigentlich alle machen, wenn sie eine verunsicherte Mannschaft übernehmen und erstmal wieder stabilisieren müssen. Das hört sich dann so an: "Wir haben aus einer kompakten Defensive heraus operiert und auf schnelle Konter gesetzt." Sagt Jürgen Klinsmann selbst. Oder so: "Man sieht, dass die Chemie stimmt, jeder kämpft für den anderen." Das betont Herthas Ersatz-Kapitän Marvin Plattenhardt. Oder auch so: "Hier hat sich der ein oder andere zuletzt die Zähne ausgebissen." So äußert sich Gladbach-Coach Marco Rose anerkennend.

Hertha-Spieler Selke setzt sich gegen zwei Gladbacher durch

Im Spiel sieht das so aus: Gleich drei gelernte Sechser dicht gestaffelt im zentralen Mittelfeld, die nach Ballgewinn schnell und präzise in die freien Räume spielen, wo die schnellen Flügelspieler wie Javairo Dilrosun und Dodi Lukebakio den Ball warten. Hinten sicher stehen, kopfball- und zweikampfstark, vorne auf Konter und Standardsituationen hoffen: damit ist das Spiel der Hertha gegen Gladbach ziemlich treffend beschrieben. Zurück zu den Basics. Aus dem einstigen Revolutionsführer Klinsmann ist ein Pragmatiker geworden. "Wir nehmen jeden Punkt mit in dieser Situation", so der Trainer.

"Es fühlt sich einfach gut an"

Umwälzer, Reformator, Scharlatan, Visionär. Was ist nicht alles über ihn schon geschrieben worden. Erfolgreich war Klinsmann beim DFB, als Wegbereiter für eine euphorisierende WM 2006 im eigenen Land und Entdecker Joachim Löws, des späteren Weltmeister-Trainers, der zunächst sein Assistent war. Weniger erfolgreich war Klinsmann als Coach bei den Bayern, wo er nach viel Bohei und belächelten Reformen nach nicht einmal einem Jahr entlassen wurde. Auch als US-Nationalcoach kam 2016 nach fünf Jahren das Aus.

Viele trauen ihm als Vereinstrainer nicht wirklich viel zu, doch bei der Hertha hat Klinsmann erneut vieles auf den Kopf gestellt. Es gibt neue Leute im Trainerteam, der prominenteste Name ist Torwart-Trainer Andreas Köpke, den er vom DFB-Team bis zur Winterpause quasi "ausgeliehen" hat. Aber auch Fitness-Trainer hat er hinzugeholt - und Arne Friedrich. Der Ex-Herthaner (und Nationalspieler unter Klinsmann) soll sich als Team-Manager um das Wohlbefinden der Profis kümmern."Es fühlt sich einfach gut an, wir haben uns als Team verbessert", meint Abwehrchef Karim Rekik.

Der Underdog in Köpenick

Ein kleines Revolutiönchen und endlich mal wieder positive Schlagzeilen für die Hertha, wo doch der andere Hauptstadt-Klub und Rivale aus dem Ostteil der Stadt, Union Berlin, gerade einen Hype erlebt. Aufsteiger, Underdog, Stehplätze und eine echte Anti-Establishment-Geschichte bieten sie in Berlin-Köpenick. Was bietet die Hertha?

Und jetzt? Frohe Weihnachten! Nächstes Jahr soll alles schöner werden bei der Hertha.

Attraktiven Offensivfußball, wie vor der Saison von dem neuen Trainer und Klinsmann-Vorgänger Ante Covic angekündigt, jedenfalls noch nicht. Aber das soll sich bald ändern. "Die Mannschaft weiß, dass sie noch viel Arbeit vor sich hat. Aber man sieht, dass etwas zusammenwächst", meint Klinsmann. Mittelfristig wollen sie bei der Hertha "um die europäischen Plätze mitspielen", seitdem Investor Lars Windhorst eingestiegen ist und 37,5 Prozent der Anteile an der Profiabteilung übernommen hat. Zuletzt sind sogar hochkarätige Namen als Neuzugänge gehandelt worden. Unter anderem Weltmeister Mario Götze von Borussia Dortmund und Granit Xhaka, beim FC Arsenal unglücklich und erst kürzlich wegen Streitigkeiten mit den Fans als Kapitän abgesetzt.

Winter in Florida

Klinsmann will in der Winterpause mit dem aktuellen Kader im Trainingslager in Florida weiterarbeiten. Er weiß, dass die Ansprüche gestiegen sind. "Die Partnerschaft mit Lars Windhorst erlaubt es uns, auch mal auf dem Transfermarkt tätig zu werden. Wir sind gespannt, was 2020 bringen wird." Zum Rückrunden-Auftakt wartet am 19. Januar gleich Klinsmanns Ex-Klub, der FC Bayern. Hertha spielt zwar zu Hause im Berliner Olympiastadion, aber hinten kompakt stehen dürfte dann die erste Prämisse sein. Auch wenn das erstmal wieder wenig nach Revolution aussieht.