Jürgen Klinsmann wollte mehr Macht bei Hertha BSC

Offenbar war der Grund für den plötzlichen Rücktritt Jürgen Klinsmanns dessen unerfüllter Wunsch, mehr Macht bei Hertha BSC zu erhalten. "Nach meinem Verständnis sollte ein Trainer - nach dem englischen Modell - die gesamte sportliche Verantwortung tragen. Also auch über Transfers. Das gibt der Position wesentlich mehr Power", sagte Klinsmann der "Bild"-Zeitung (Dienstag). "Wir haben in den vergangenen Tagen deutliche Reaktionen und Anzeichen bekommen, dass sich die angesprochene Situation nicht verbessert, sondern eher noch verschlechtert." Laut Informationen des "Kicker" wollte Klinsmann ab Sommer als Technischer Direktor für die Hertha arbeiten - einen Posten, den es so bisher nicht gibt - kam mit seinem Wunsch aber nicht durch. Bei Hertha BSC ist Sport-Geschäftsführer Michael Preetz für Transfers zuständig - und soll es wohl auch künftig bleiben.

Am 27. November hatte Klinsmann das Traineramt von Ante Covic übernommen. Seitdem zeigte das Team im Abstiegskampf defensiv orientierten Fußball und stabilisierte sich zumindest. Im DFB-Pokal-Achtelfinale scheiterten die Berliner vergangene Woche allerdings beim FC Schalke 04 und verloren auch in der Liga nach schwacher Leistung mit 1:3 gegen den FSV Mainz 05.

Positive Bilanz beim "Himmelfahrtskommando"

Seine sportliche Bilanz mit Hertha sieht der 55-Jährige dennoch positiv: "Ich habe ein Himmelfahrtskommando übernommen und habe nur in einem Spiel schlechter abgeschnitten als gehofft", sagte Klinsmann. "Dem Trainerteam ist es gelungen, die Mannschaft zu stabilisieren und von der Abstiegszone wegzubringen. Ich bin sicher, die Jungs schaffen den Klassenerhalt. Und zwar souverän."

Offenbar kein reibungsloses Verhältnis: Jürgen Klinsmann (l.) und Michael Preetz (r.)

Dennoch hinterlässt der scheidende Trainer einen sportlich angeschlagenen Verein in einiger Verwirrung zurück. Die Hertha war von Klinsmanns "Hals-über-Kopf-Abgang" nämlich zunächst völlig überrascht. Ungewöhnlich war auch die Art und Weise: Auf seiner Facebook-Seite veröffentlichte Klinsmann am Dienstagmorgen ein längeres Statement, in dem er seinen sofortigen Rücktritt als Trainer erklärte. Der ehemalige DFB-Teamchef erklärte seinen Entschluss mit fehlendem Vertrauen beim Berliner Bundesliga-Klub. "Gerade im Abstiegskampf sind Einheit, Zusammenhalt und Konzentration auf das Wesentliche die wichtigsten Elemente", schrieb der 55-Jährige. "Sind die nicht garantiert, kann ich mein Potenzial als Trainer nicht ausschöpfen und kann meiner Verantwortung somit auch nicht gerecht werden." Nun wolle er sich auf seine Aufgabe als Aufsichtsratsmitglied zurückziehen.

Michael Preetz: "Keine Anzeichen"

Die Medienabteilung und auch der Sport-Geschäftsführer hatten keine Kenntnis vom Entschluss des früheren Fußball-Bundestrainers. "Insbesondere nach der vertrauensvollen Zusammenarbeit hinsichtlich der Personalentscheidungen in der für Hertha BSC intensiven Wintertransferperiode gab es dafür keinerlei Anzeichen", sagte Preetz.

Lars Windhorst (r.) wusste von Klinsmanns Entschluss

In der Winterpause hatte Hertha dank Geldgeber Lars Windhorst kräftig auf dem Transfermarkt investiert. Für die vier Profis Santiago Ascacibar, Krzysztof Piatek, Matheus Cunha und Lucas Tousart, der jedoch auf Leihbasis noch ein halbes Jahr bei Olympique Lyon bleibt, blätterte der Hauptstadt-Klub fast 80 Millionen Euro hin. Es sollte auch eine Investition in das Klinsmann-Projekt sein, das nun abrupt beendet ist. In einer ersten Reaktion zeigte sich Windhorst traurig über Klinsmanns plötzlichen Rücktritt, bestätigte aber, vor den Vereinsverantwortlichen davon gewusst zu haben. "Ich habe gestern von der Entscheidung erfahren. Ich bedauere diesen Schritt von Jürgen Klinsmann sehr", sagte der Unternehmer der "Bild"-Zeitung am Dienstag.

Bruno Labbadia oder Roger Schmidt?

Auch die Profis von Hertha BSC waren völlig überrascht von den Geschehnissen. "Es sind seltsame Nachrichten, wir sind alle durcheinander", sagte Mittelfeldspieler Marko Grujic nach dem Training am Dienstag. Vor der Einheit, die Assistent Alexander Nouri leitete, habe Klinsmann sein Team persönlich über die Entscheidung informiert. "Wir dachten, es geht um die Analyse des letzten Spiels. Und dann hat er es uns gesagt, dass er nicht länger Trainer ist", berichtete Grujic. Klinsmann habe keine konkreten Gründe genannt. "Er hat gesagt, dass er diese Entscheidung treffen musste."

Zwei mögliche Kandidaten für die Nachfolge? Bruno Labbadia (l.) und Roger Schmidt (r.)

Zunächst werde Co-Trainer Alexander Nouri die Mannschaft betreuen. Ob der ehemalige Bremer Cheftrainer das Team bis zum Ende der Saison hauptverantwortlich betreuen darf, ist aber noch offen. Als mögliche Klinsmann-Nachfolger werden bereits Bruno Labbadia, der zuletzt ein Engagement beim VfL Wolfsburg hatte, und der Ex-Leverkusener Roger Schmidt gehandelt. Der gebürtige Berliner und ehemalige Bayern-Trainer Niko Kovac steht laut Informationen des Sport-Informationsdienstes SID nicht zur Verfügung.

Eine Veränderung im Trainerteam soll aber bereits vollzogen sein: Nach dem Klinsmann-Rücktritt ist laut "Kicker" der ehemalige Hertha-Torwarttrainer Zsolt Petry wieder zurück bei der Profi-Mannschaft. Der 53-Jährige war von Klinsmann aussortiert und durch Bundestorwarttrainer Andreas Köpke ersetzt worden. Dabei hat offenbar auch eine Rolle gespielt, dass Petry zuvor Klinsmann Sohn Jonathan, der zwei Jahre lang als dritter Torwart zum Hertha-Profikader gehörte, offen kritisiert als letztlich nicht tauglich für die Bundesliga eingestuft hatte.

asz/ck (dpa, SID)