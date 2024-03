Diagnose Krebs: Warum Kate so wichtig für die Royals ist

Die Öffentlichkeit war besorgt, als im Januar 2024 bekannt wurde, dass sich Prinzessin Catherine - oder Kate, wie sie immer noch von ihren Fans genannt wird - einer schweren Bauchoperation unterziehen musste. Zur Erholung suchte sie ihr Haus in Windsor auf - und schwieg. Die Gerüchteküche brodelte. Fotos, auf denen Kate zu sehen sein sollte, tauchten auf, begleitet von allerlei, zum Teil kruden Vermutungen. Im März wurde dann vom Kensington Palast, dem offiziellen Londoner Wohnsitz von Prinz William und Kate, ein Foto von einer gesunden lächelnden Kate mit ihren drei Kindern veröffentlicht. Doch das war manipuliert - Kate hatte sich mit Photoshop versucht und das Foto zum englischen Muttertag an die Presse gegeben, ein Fehler, wie sie wenig später einräumte.

Und schon war die Aufregung groß - ein Versuch, allzu besorgte Gemüter zu beruhigen? Das gelang der Prinzessin eine Woche nach dem Foto-GAU: Fröhlich schlenderte sie in Begleitung ihres Mannes in einen Hofladen in Windsor und kaufte ein Brot. Ein anderer Kunde entdeckte das Prinzenpaar und filmte es mit seinem Handy. Der britischen "Sun" berichtete er, Kate habe glücklich und entspannt gewirkt.

Entwarnung also? Leider nicht. In einer am Freitagabend veröffentlichten Videobotschaft erklärte Kate, dass bei ihr nach einer Bauchoperation Krebs diagnostiziert worden ist. "Mein medizinisches Team riet mir daher, mich einer vorbeugenden Chemotherapie zu unterziehen, und ich befinde mich jetzt in der Anfangsphase dieser Behandlung", so Kate in dem Video, das bereits am Mittwoch aufgenommen worden sein soll. Weitere Angaben über die Art des Krebses werde es nicht geben, teilte das Büro der Prinzessin mit.

Bisher schien ihr Leben wie einem Märchen entsprungen: Hochzeit mit zukünftigem König, drei gesunde Kinder, von der Öffentlichkeit geliebt. Und dann die Diagnose Krebs. Ein harter Einschnitt in dem Leben der perfekten Prinzessin.

Die perfekte Prinzessin

Queen Elizabeth höchstpersönlich gab ihrem Enkel Prinz William seinen Segen, als er sich mit einer "Bürgerlichen" zeigte. Diese junge Kate Middleton erfüllte nämlich - bis auf die Tatsache, dass sie keine Adelige war - alle Voraussetzungen, um ein würdiges Mitglied der königlichen Familie zu werden. Und so sah die Royal Family über Standesdünkel hinweg. Kate passte einfach.

Durch die Hochzeit mit Prinz William 2011 wurde sie zum offiziellen Mitglied der königlichen Familie - der "Firma", wie sie auch genannt wird. Und stellte ihre komplette Öffentlichkeitsarbeit in deren Dienst. Kate war nicht mehr Kate Middleton, sondern Catherine, Herzogin von Cambridge, Gattin eines zukünftigen britischen Königs.

Die Queen 2018, umgeben von ihrer engsten Familie Bild: picture alliance / empics

Nichts dem Zufall überlassen

Und sie lernte, mit dem Druck der Medien umzugehen. Auf Schritt und Tritt von Paparazzi verfolgt, tat sie genau das, was man - in der Familie wie in der Öffentlichkeit - von ihr erwartete: Sie ließ sich nicht beeindrucken und setzte sich an der Seite ihres Verlobten gekonnt in Szene, ohne ihm die Show zu stehlen. Ihr Schwerpunkt liegt auf Charity und Engagement, vor allem für benachteiligte Kinder und Jugendliche.

Bei der Wahl ihrer Outfits überlässt sie nichts dem Zufall: schlicht und elegant, bis ins kleinste Detail geplant und immer so gepflegt, dass es fast etwas zu inszeniert wirkt - egal ob bei einer wichtigen königlichen Zeremonie oder beim Besuch im Waldkindergarten.

Kate im September 2023 beim Besuch in einer Waldschule Bild: David Rose//The Daily Telegraph/PA Wire/dpa/picture alliance

Verjüngungskur fürs Königshaus

Kate ist es auch, die dem angestaubten Königshaus Frische verleiht und die Familie den Untertanen näher bringt. Dazu nutzt sie die Macht der Medien und sozialen Netzwerke wie kein anderes Familienmitglied vor ihr. Ein großes PR-Team plant ihre Auftritte.

Als Williams jüngerer Bruder Prinz Harry die US-amerikanische Schauspielerin Meghan Markle 2016 in den Buckingham Palast einführte, hatte Kate für kurze Zeit eine Sparringspartnerin. Zusammen mit ihren Männern waren sie das junge royale "Dreamteam", viele nannten sie auch in Anlehnung an die Beatles "Fab Four" - die Lieblinge der Presse und der Fans der Royals. Mit diesen Vieren schien der Buckingham Palast endgültig entstaubt worden zu sein.

Doch 2019 gingen die Paare getrennte Wege, sie sollen sich zerstritten haben.

Die "Fab Four" waren drei Jahre lang das junge Aushängeschild der Königsfamilie Bild: Paul Grover/Pool Photo/AP Photo/picture alliance

Souverän wie eh und je blieb Kate jedoch am Ball und wurde nach dem Tod der Queen zum wichtigsten Gesicht der königlichen Familie. Auch wenn König Charles III. den Thron inne hat, sind sein Sohn William und die Schwiegertochter das Aushängeschild der britischen Monarchie, die Hoffnungsträger für die Zukunft.

Und deswegen ist ihre Krebserkrankung mehr als nur ein privater Rückschlag. Sie beeinträchtigt das gesamte Königshaus. Viele hoffen jetzt, dass Prinzessin Kate diese Erkrankung so meistert, wie sie bisher alles gemeistert hat. Helfen werden ihr dabei die Genesungswünsche aus aller Welt. Es werden viele sein, sehr viele. Denn Prinzessin Kate ist nicht nur ein Stützpfeiler für die Royals, sondern gerade wegen ihrer freundlichen, nahbaren Art und ihres souveränen Auftretens auch ein Vorbild für viele andere Menschen.