Sie hat das wohl strahlendste Lächeln im Vereinigten Königreich und den Royals viele neue Fans beschert: Catherine, Herzogin von Cambridge, von der Weltöffentlichkeit meistens "Kate" genannt.

Als Catherine Elizabeth Middleton wurde die heutige Herzogin am 9. Januar 1982 als Bürgerliche geboren. 2001 lernte sie während ihres Studiums in St. Andrews Prinz William kennen. 2004 wurde die Beziehung bekannt. Nach einer kurzen Trennung 2007 versöhnte sich das Paar wieder und feierte am 29. April 2011 eine weltweit beachtete Traumhochzeit. Prinz William ist nach seinem Vater, Prinz Charles, an zweiter Stelle der britischen Thronfolge und könnte einmal König werden, dann wäre Catherine an seiner Seite die erste bürgerlich geborene Königin. Prinz William und Herzogin Catherine haben zwei Kinder: Prinz George und Prinzessin Charlotte.