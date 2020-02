Gretas Opa ist tot: Zum Tod des Schauspielers Olof Thunberg

"Letzte Nacht ist mein Großvater Olof Thunberg gestorben". twitterte Greta am 25. Februar. "Er war einer der größten schwedischen Schauspieler und stand über 75 Jahren auf der Bühne. Er war einer der nettesten Menschen, die ich je getroffen habe. Wir vermissen ihn schrecklich." Und ihre jüngere Schwester Beata schrieb auf Instagram zu einem Foto des Opas in Jugendjahren: "Ruhe in Frieden, Opa". Die Schwester kommentierte prompt mit einem dreifachen Herz-Emoji, wobei zwei der drei Herzen gebrochen sind.

Der Großvater ist in Schweden berühmt

Für einen der bedeutsamsten schwedischen Schauspieler hält Hakan Westman, der als Lektor für Schwedisch in der Abteilung für skandinavische Sprachen und Literaturen der Universität Bonn tätig ist. Olf Thunberg allerdings nicht. "Das, was Greta über ihren Großvater schreibt, mag aus ihrer Perspektive zutreffen. Doch die Schweden verbinden mit Olof Thunberg noch mehr die markante Stimme", sagt er. So sieht das auch die in der Nähe von Stockholm lebende Beryl Kornhill. Die 81-Jährige schreibt selbst Theaterstücke, führt Regie und schauspielert. Sie beschreibt seine Stimme als besonders tief und mystisch. In den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts habe sie immer seiner Radiosendung über Horror- und Geistergeschichten "Mannen i svart" (Der Mann in Schwarz) gelauscht.

Der 1925 geborene Olof Thunberg spielte zwar in vielen Filmen und 1962 auch in einem Werk Ingmar Bergmans mit, habe jedoch nicht zum engsten Kreis um den berühmten Regisseur gehört, sagt Westman: "Ja, er war ein tüchtiger und in den 50er, 60er-Jahren auch ein sehr beliebter Schauspieler, aber seine Sprechrollen im Dschungelbuch und als Bamse sind es, die man noch heute mit ihm verbindet."

Beatas Hommage an den Großvater auf Instagram

Auch Kinder kennen Olof Thunbergs Stimme

Bamse - "der stärkste und netteste Bär der Welt" - ist eine schwedische Comic-Figur, der Thunberg in Hörspielen und einer Fernsehserie seine Stimme lieh. Als Synchronsprecher verschiedener Rollen ist Olof Thunberg in vielen der ins Schwedische übersetzten Walt-Disney-Filme zu hören. In den beiden Fassungen des Dschungelbuchs von 1967 und von 2003 gibt er den gefürchteten Tiger Shir Khan, der die Hauptfigur Mogli töten möchte. Kinder können ihn auch vom Fernsehschirm kennen: In zwei der vier auch in Deutschland ausgestrahlten Kinderfilme über "Die Jönsson-Bande" spielte er in den 1990er Jahren die Rolle des Großvaters.

Greta- ein Vorbild auch für die ältere Generation, findet Beryl Kornhill

Olof Thunberg studierte in den 1940er und frühen 1950er-Jahren Schauspiel an zwei Stockholmer Theaterschulen. Fast von Beginn an fuhr er mehrgleisig: in Radiosendungen, auf und hinter der Theaterbühne sowie vor und hinter der Filmkamera. Im neuen Jahrtausend wurde es dann ruhiger um Thunberg. So ruhig, dass die schwedische Künstlerin Kornhill in ihrer heutigen Arbeit mehr von seiner Enkelin Greta und ihrem Engagement inspiriert ist als vom Schaffen des Großvaters.

Die Eltern im Scheinwerferlicht

Für ihre Stimme ist in Schweden auch die Schwiegertochter Olof Thunbergs und Mutter von Greta und Beata bekannt. Malena Ernman wurde an der Königlichen Musikakademie in Stockholm als Opernsängerin ausgebildet. Viele Schweden kennen sie aber aus einem populäreren Kontext: 2009 war sie es, die das Land im Eurovision Song Contest vertreten durfte. Mit ihrer Performance des Songs "La voix" hatte sie den schwedischen Vorentscheid für sich entschieden. Auf europäischer Ebene in Moskau erreichte sie allerdings nur einen unbedeutenden 21. von insgesamt 25 Plätzen. Dass ihre Mutter inzwischen keine internationalen Engagements mehr annimmt, wenn die Spielorte nicht per Bahn erreichbar sind, geht auf Gretas Konto. Laut einem Interview mit dem Nachrichtenmagzin "Der Spiegel" habe die Aktivistin ihre Eltern überzeugt, nicht mehr zu fliegen. Neben Mutter Malena wird ab Herbst 2020 Beata, die eine Karriere als Sängerin anstrebt, in Stockholm in einem Musical auf der Bühne stehen.

Die Familie Thunberg-Ernman 2011

Der Vater Svante Thunberg ist wie der Großvater Schauspieler. Auch seine Vita verzeichnet schwedische Bühnen- und Filmengagements. Zuletzt hat er hauptsächlich die Karriere seiner Frau unterstützt. Kritiker des Klimaengagements der Tochter haben ihm und seiner Frau gar vorgeworfen, die Fäden der öffentlichen Figur Greta zu ziehen und sie zu einer Marionette gemacht zu haben. Gemeinsam hat die Familie Thunberg ein Buch herausgegeben, das 2019 unter dem Titel "Szenen aus dem Herzen. Unser Leben für das Klima" auf Deutsch erschienen ist. Darin werden auch die diagnostizierten psychischen Störungen Gretas und Beatas thematisiert.

Ein Nobelpreisträger im Stammbaum

Als ihr Großvater starb, traf sich Greta gerade in Oxford mit der Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai. Diese twitterte in Anlehnung an Gretas Schulstreik, dass Greta die einzige Freundin sei, für die sie die Schule schwänzen würde: Malala sei ihr großes Vorbild, twitterte wiederum Greta. Malala, die sich für Bildung und die Gleichberechtigung von Frauen und Mädchen engagiert, ist bislang die jüngste Person, die je den Friedensnobelpreis erhalten hat. Bekäme Thunberg den Preis in diesem Jahr verliehen, wäre sie bei der Vergabe - ebenfalls wie Malala 2014 - nur 17 Jahre alt.

In ihrer Familie wäre Greta nicht die erste Nobelpreisträgerin: 1903 bekam der Physiker und Chemiker Svante Arrhenius den Nobelpreis für Chemie verliehen. Arrhenius' Mutter Carolina Christina war eine geborene Thunberg (1820-1906).

Allerdings stammt Gretas Familie nicht in direkter Linie von Arrhenius ab, wie ihr Vater Svante Thunberg in einem Interview mit dem US-Politmagazin "Democracy Now!" klarstellte. Dass er seinen Vornamen in Erinnerung an seinen berühmten Vorfahren erhalten habe, sei hingegen wahr. Arrenhius gilt gelegentlich als Vater der Wissenschaft vom Klimawandel. Bereits gegen Ende des 19. Jahrhunderts hatte er eine globale Erwärmung aufgrund steigender Kohlenstoffdioxid-Konzentration in der Atmosphäre vorausgesagt. Gegen die auf CO2-Emissionen basierende Erwärmung kämpft die entfernte Nachfahrin Greta heute an.