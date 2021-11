Greta Thunberg ist eine junge schwedische Klimaschutzaktivistin, die durch ihren Einsatz für die Rettung des Klimas weltberühmt wurde.

Die von Greta Thunberg (*3. Januar 2003) ausgelösten Schulstreiks sind inzwischen zur globalen Bewegung "Fridays for Future" gewachsen. Thunberg ist eine Repräsentantin der internationalen Klimaschutzbewegung und sprach 2018 auf der Klimakonferenz im polnischen Kattowitz. Sie wurde vom amerikanischen Magazin Time in die Liste der 25 einflussreichsten Teenager des Jahres 2018 und in die Liste der 100 einflussreichsten Persönlichkeiten des Jahres 2019 aufgenommen.