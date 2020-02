Greta Thunbergs Schwester Beata startet eigene Karriere

Neue Nachrichten zu der Klimaaktivistin Greta Thunberg sind in den internationalen Medien an der Tagesordnung. Aber nur selten kommt ihre drei Jahre jüngere Schwester Beata ins Blickfeld der Berichterstattung. Bislang war sie immer "die Schwester von", aber das soll sich jetzt ändern.

Beata möchte als Sängerin Karriere machen: In einem Musical wird sie im Herbst die junge Edith Piaf verkörpern und neben ihrer Mutter in Stockholm auf der Bühne stehen. Mutter Malena Ernman ist eine bekannte Opernsängerin und gewann 2009 für Schweden den Eurovision Song Contest (ESC).

Die Schwester: Beata Ernmann

Beata und ihre Schwester Greta Thunberg, die den Namen ihres Vaters trägt, haben trotz des Altersunterschieds viele Gemeinsamkeiten: Nicht nur die Liebe zu ihren Familienhunden, sondern auch eine problematische Kindheit, die durch Krankheiten geprägt war. Beide kennen sie schwermütige wie auch glückliche Momente.

Beata (links) und Greta bei einer "Fridays For Future"-Demo im März 2019 in Stockholm

Die ganze Familie engagiert sich bereits seit langem für den Klimaschutz. In dem biografischen Sachbuch "Szenen aus dem Herzen. Unser Leben für das Klima" werden alle Familienmitglieder persönlich beschrieben. Auch die Krankheitsgeschichten beider Töchter hat Mutter Malena darin öffentlich gemacht: "Am Ende wird bei Beata ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitäts-Störung) diagnostiziert, mit Zügen von Asperger, OCD und eine Störung mit oppositionellen Trotzverhalten."

Eigene Karriere als Sängerin

Beata muss mit dieser Zuschreibung leben - und kann nur ihre geplante Karriere als Sängerin dagegen setzen. Am 19. September 2020 feiert das Musical "Forever Piaf" in Stockholm Premiere. In der Hauptrolle: Beata Ernman als junge Edith Piaf. "Solange ich zurückdenken kann, habe ich getanzt und gesungen", erzählt Beata in einem dpa-Interview.

Die erfolgreiche, ältere Sängerin Piaf verkörpert ihre Mutter Malena, die damit offenbar eine neue Bühnen-Karriere beginnen möchte. Die französischen Chansons von Edith Piaf hätten ihre ganze Kindheit begleitet, sagt Beata stolz. "Dass ich ihre unsterbliche Musik aufführen darf, ist ein Traum, der in Erfüllung geht."

Die Mutter: Malena Ernmann

Malena Ernman beim Eurovision Song Contest 2009

Mit der Stimmlage Sopran und Mezzosopran hatte Malena als Opernsängerin international Karriere gemacht. Schon als Kind sang sie im Chor und stand bei Konzerten auf der Bühne. Eine professionelle Gesangsausbildung bekam sie an der Königlichen Musikakademie in Stockholm. Ihre Engagements führten sie später nach Berlin, Paris, Wien, Amsterdam und Barcelona.

Vor allem ihre letzte Opernaufführung sei ein überwältigender Erfolg gewesen, schreibt Malena Ernmann in der hauptsächlich von ihr verfassten Biografie ihrer Tochter Greta: "Diejenigen, die die Aufführung erlebt hatten, sagten, der Schlussapplaus sei unvergleichlich gewesen. Die Zuschauer hätten sich von ihren Plätzen erhoben und emphatisch gejubelt."

Der Vater: Svante Thunberg

Schauspieler und Produzent: Svante Thunberg

Svante Thunberg ist der Vater von Greta und Beata. Der Schauspieler gehörte ab 1991 zum Ensemble des Königlichen Dramatischen Theaters in Stockholm. Später wurde er durch eine Rolle in einer beliebten schwedischen Vorabendserie sehr bekannt. 2002 spielte er die Hauptrolle im Konzertfilm "Joseph – musikens förförare" über den deutsch-schwedischen Komponisten Joseph Martin Kraus.

Inzwischen arbeitet er überwiegend als Drehbuchautor und Filmproduzent. Seit 2004 managt er die Konzert-Tourneen und CD-Produktionen seiner Frau Malena. Mittlerweile ist er - hinter den Kulissen ihrer Klimaaktivitäten - auch Manager der Karriere seiner Tochter Greta. Über ihr umweltpolitisches Engagement sei er sei glücklich, offenbarte er in einem BBC-Interview (im Dezember 2019). Sie würde viel Kraft und Erfüllung daraus schöpfen können.

Ausgezeichnet als "Person des Jahres" 2019

Vor dieser Zeit sei Greta "drei oder vier Jahre" in tiefe Depressionen versunken gewesen, zeitweise habe sie sogar das Essen verweigert. Das sei der "absolute Albtraum" für ihn als Vater gewesen, erzählte er in dem Interview. Das Blatt habe sich gewendet, als Greta den Klimaschutz für sich entdeckt und die ganze Familie zu klimafreundlicherem Verhalten gebracht habe. Svante Thunberg hat Greta auf ihrem Segeltrip über den Atlantik begleitet.

Rettung für sein eigenes Kind

"Ich habe das alles gemacht, weil ich wusste, dass es richtig war. Aber ich habe es nicht getan, um das Klima zu retten – sondern um mein Kind zu retten", sagte Svante Thunberg in dem BBC-Interview. Anfangs hätten er und seine Frau Gretas Engagement für eine eher "schlechte Idee" gehalten, weil sie sich "dem ganzen Hass auf sozialen Medien" aussetzen würde. Doch er habe festgestellt, dass seine große Tochter "unglaublich gut" damit umgehe.

Familienaufstellung: neben Mutter Malena links Beata, rechts Greta mit Vater Svante

Greta selbst, inzwischen 17, hat ihre Eigenständigkeit vor kurzem öffentlich klar gestellt. Sie sei weder das Sprachrohr ihrer Eltern, noch das einer PR-Kampagne oder umweltpolitisch ambitionierter Wissenschaftler. "Was sie aus dem Mund von Greta Thunberg hören, ist das, worüber Greta Thunberg nachdenkt und was sie aufschreibt."

Beata und Greta sind beide "hypersensibel", das heißt, sie reagieren - als Teil ihres psychischen Krankheitsbildes - extrem auf laute Geräusche. Ob Beata das in ihrer neuen Rolle als Bühnensängerin beeinträchtigen wird und welchen Einfluss ihre Mutter darauf hat, steht auf einem anderen Blatt. Beatas Debütsong "Bara du vill" ("Wenn du nur willst") hatte auf Spotify bislang nur mäßigen Erfolg. Ihre Mutter ließ die Welt in ihrem Buch wissen: "Jede Familie hat eine Heldin oder einen Held. Beata ist unsere Heldin."