G7-Gipfel mit Queen und roten Demonstranten

Mit friedlichen und fantasievollen Protesten begleiteten einige hundert Demonstranten in St. Ives den Beginn des G7-Gipfels der mächtigsten westlichen Industrienationen im benachbarten Dorf Carbis Bay. Menschen, die als G7-Politiker, schwarze Vögel und rote Todesboten verkleidet waren, zogen durch die engen Gassen des beschaulichen Badeorts in Cornwall. Am Strand wurde getrommelt und gesungen. Einige Bewohner von St. Ives und ganze Rudel von Kameraleuten beobachteten das Treiben. "Ich frage mich, ob die so irgendwas erreichen. Die Leute sollten sich auf die großen Fragen konzentrieren, die entschieden werden müssen", sagt die Rentnerin Margaret S., die von ihrer Terrasse einen fantastischen Blick auf den Strand von St. Ives hat. Von dort hört man die Trommelklänge. "Wir können seit einer Woche nicht auf die Straße. Alles ist abgeriegelt. Wir sind im Lockdown", beklagt sich die Einwohnerin der Gipfel-Sicherheitszone. "Trotzdem ist es natürlich interessant. Ich habe viele G7-Gipfel im Fernsehen gesehen, aber ich hatte ja keine Ahnung, was da hinter den Kulissen alles so passiert."

G7 war für sie bislang immer nur ein TV-Ereignis: Margaret S. wundert sich über die Proteste

Multilaterale Signale von Biden

Hinter dem drei Meter hohen provisorischen Metallzaun, der an das Grundstück der Rentnerin grenzt, tagen seit dem Mittag die sieben Staats- und Regierungschefs und- chefinnen aus den USA, Frankreich, Deutschland, Italien, Kanada, Großbritannien und Japan. Zu dem Kreis gehören auch die Vertreter der EU, Ratspräsident Charles Michel und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Die Demonstranten am Strand fordern mehr Einsatz gegen den Klimawandel. Der britische Premier Boris Johnson und andere Gipfel-Gäste haben versprochen, den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Neue Zusagen sind in Carbis Bay aber nicht vorgesehen. Das bedeutendste Ziel des ersten persönlichen Gipfeltreffens seit zwei Jahren ist die Stärkung der demokratischen Staaten gegenüber den Autokratien in der Welt, meint ein hoher US-Diplomat, der den Gipfel mit vorbereitet hat. Für Bundeskanzlerin Angela Merkel ist es deshalb besonders wichtig, Joe Biden, den neuen US-Präsidenten, zu treffen. "Er repräsentiert das Bekenntnis zum Multilateralismus, das uns in den letzten Jahren doch gefehlt hat", sagt Angela Merkel bei ihrer Ankunft im Strandhotel von Carbis Bay und spielt auf Bidens Vorgänger Donald Trump an, der die G7 und andere internationale Gremien torpedierte.

Offizielles Gipfelfoto am Strand von Carbis Bay: sieben Regierende und zwei Vertreter der EU

Topthema China

Joe Biden möchte in zahlreichen Gesprächsrunden bis zum Sonntag eine Allianz der Demokratien gegen China schmieden, dass er für die größte Bedrohung westlicher Werte, des westlichen Wohlstands und seines Einflusses hält. Bundeskanzlerin Merkel und die Vertreter der EU-Staaten weisen daraufhin, dass China nicht nur systemischer Rivale und wirtschaftlicher Konkurrent, sondern in manchen Fragen auch Partner sein müsse. Man brauche alle in der Welt, sagte Merkel: "Wir wollen zusammenarbeiten, gerade in den Bereichen des Klimaschutzes und der Biodiversität. Da werden wir niemals Lösungen ohne China erreichen." Die G7 wollen auch über eine Strategie gegenüber Russland sprechen. Die jüngsten Truppenaufmärsche an der Grenze zur Ukraine und die Unterdrückung der Opposition in Russland und Belarus mache eine starke Antwort dringend notwendig, heißt es von G7-Diplomaten, die an der Gipfel-Erklärung feilen.

Inoffizielles Gipfelfoto am Strand: Demonstranten mit Politikermasken beklagen die Untätigkeit der Industriestaaten

Boris Johnson wähnt sich im Zirkus

Die G7 werden sich zum gemeinsamen wirtschaftlichen Aufbau nach der Corona-Krise bekennen und eine Reform des weltweiten Steuersystems befürworten, dass multinationale Konzerne stärker zur Kasse bitten soll. "Das ist eine gute Gelegenheit, über die Lektionen zu sprechen, die wir aus der Pandemie gelernt haben", sagte der britische Gastgeber Boris Johnson. Gleichzeitig kritisierte er das Format der G7. In den 1970er Jahren waren die Gipfel als vertrauliche Gespräche am Kamin gestartet. "Jetzt ist das ein riesiger Medien-Zirkus", meinte Johnson zu wartenden Reportern.

Gipfel-Folklore: Ein Bäcker in St. Ives bietet G7-Pasteten an

Die Impfkampagne der Vereinten Nationen gegen COVID-19 (Covax) soll ausgeweitet werden. Die Gipfelrunde will hierfür rund eine Milliarde Impfdosen spenden, allerdings erst bis zum Ende des Jahres 2022. Die Weltgesundheitsorganisation kritisiert, das sei zu langsam. Bisher haben sich die reichen Staaten vor allem selbst geimpft. Rund drei Viertel aller verfügbaren Impfdosen sind bislang in den reichen Industriestaaten gespritzt worden.

Bildungsprogramm: Die Chefs der G7 werden die Queen im botanischen Garten "Eden Project" treffen

Buffet mit der Queen

Am Ende des ersten Gipfeltages machen die Regierungschefs und die Bundeskanzlerin einen Ausflug in das "Eden-Project", die weltgrößte Gewächshausanlage, in der die bedrohte Artenvielfalt der Welt zu bestaunen ist. Auf dieser lehrreichen "Klassenfahrt" werden die großen Sieben von Queen Elizabeth II. im "Eden-Project" zum Imbiss empfangen. Die Monarchin hat ihren Sohn und Thronfolger Prince Charles mitgebracht, der ein bekennender Umweltschützer ist. Mit dabei ist auch Enkel William mit Familie, die Nummer Zwei in der Thronfolge. Britische Medien weisen darauf hin, welche besonders große Ehre dieser äußerst seltene royale Besuch für Cornwall im Südwesten Englands und die G7 bedeutet. Die 95 Jahre alte Queen reist nämlich fast nie zusammen mit ihrem Sohn und ihrem Enkel zu einem Termin.