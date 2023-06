Bernd Riegert hat über den Mauerfall berichtet, 9-11 in Washington miterlebt. Er war bei der Osterweiterung der EU 2004 dabei, war bei der Papstwahl in Rom, im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos und beim Gipfeltreffen Trump/Putin in Helsinki. Immer dabei zu sein, mit Menschen zu sprechen und abstrakte Politik zu erklären, sieht Bernd Riegert als seine wichtigste journalistische Aufgabe. Außerdem gilt es für ihn, viele Mythen über die EU abzuräumen und der Welt zu zeigen, wie sie funktioniert und welche Fehler sie hat, wo ihre Zukunft liegt.