G7 plant Alternative zu Chinas "Neuen Seidenstraße"

Chinas Streben, stärkste Wirtschaftsmacht der Erde zu werden, sei die größte Herausforderung für die Demokratien in diesem Jahrhundert, erklärte der US-Präsident Joe Biden auf dem G7 Gipfel in England, so ein deutscher Diplomat. Auf Betreiben Amerikas sollen deshalb die G7 Staaten ein eigenes milliardenschweren Infrastrukturprojekt für arme Länder auflegen.