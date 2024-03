Fritz Wepper ist tot

Dem deutschen Fernsehpublikum war Wepper als "Harry" in der Serie Derrick bekannt. Bis ins hohe Alter trat Fritz Wepper in deutschen TV-Produktionen auf. Nun ist der Schauspieler im Alter von 82 Jahren gestorben.

Als er ein Baby war, flog die britische Luftwaffe über seine Heimatstadt München. Nach Kriegsende war die Stadt, die während der Nazi-Zeit eine Hochburg der NSDAP gewesen war, fast zur Hälfte zerstört. Beinahe die gesamte Innenstadt lag in Schutt und Asche. Auch das Haus, in dem der kleine Fritz mit seiner Mutter und seinem Bruder lebte - der Vater war nie aus dem Krieg zurückgekehrt - war bombardiert worden.

Der ewige Gehilfe - Fritz Wepper mit Horst Tappert in "Derrick" Bild: Michael Marhoffer/ZDF/dpa/picture alliance

Fritz Wepper wuchs auf in einem Land, das denZweiten Weltkrieg verloren hatte, in dem die Menschen Hunger litten und im Winter froren. Doch Deutschland erholte sichdank des rasanten Wirtschaftswachstums schnell vom Zweiten Weltkrieg. Die Verbrechen und Kriegsgräuel wurden weitgehend ausgeblendet. Die Bevölkerung schaute nach vorn, erlebte in den 1950er-Jahren einen wirtschaftlichen Aufschwung, der heute als Wirtschaftswunder bezeichnet wird. Auch der junge Fritz erhielt in jener Zeit seine erste Gage - von der er sich als allererstes eine lange Hose kaufte.

Wepper unternahm erste Schritte am Theater

Schon früh stand Fritz Wepper auf der Bühne, trat in Kindersendungen im Fernsehen auf. Mit elf spielte er am Münchner Staatstheater. Wenig später drehte er seine ersten Kinofilme. Zu den bekanntesten Produktionen der frühen Jahre, die auch international Beachtung fanden, zählt der Antikriegsfilm "Die Brücke" von 1959. Darin verkörpert er einen verzweifelten Wehrmachtssoldaten.

Fritz Wepper (Mitte) spielte 1959 in "Die Brücke" von Bernhard Wicki mit Bild: Maurizio Gambarini /dpa/picture-alliance

1972 spielte er neben Liza Minnelli in dem Musicalfilm "Cabaret", der mit acht Oscars ausgezeichnet wurde. Seitdem verband die beiden eine Freundschaft. Mit dem Film hätte er auch das Ticket für eine Karriere in Hollywood lösen können, aber es kam anders. Pflichtbewusst wollte er zunächst seinen Vertrag für eine deutsche TV-Produktion erfüllen. Die Antwort aus Hollywood kam prompt: "Die sagten nur: Okay, forget it. Das war der härteste Satz, den ich in meinem Berufsleben je hören musste. Da war ich 31 und wäre selbst im Bewusstsein gern nach Hollywood gegangen, dass man keine Hauptrollen kriegt und meistens den Deutschen spielt", erinnerte sich Fritz Wepper Jahrzehnte später in einem Interview in der "Frankfurter Rundschau".

Internationaler Erfolg mit "Derrick"

Doch statt sich zu grämen, wurde er zum deutschen Serienstar. Er spielte in der Krimiserie "Der Kommissar" und mimte den Inspektor Harry Klein in der auch international erfolgreichen Krimiserie "Derrick". Die Serie wurde in mehr als 100 Länder verkauft - in die europäischen Nachbarstaaten, aber auch in China waren Derrick und Assistent Harry auf den Bildschirmen zu sehen. Es folgten vor allem Fernsehfilme, die sich dem Genre Familienunterhaltung zuordnen lassen, und weitere Serien. Fast zwanzig Jahre lang stand er für "Um Himmels Willen" vor der Kamera und konnte dort seine komödiantische Seite ausleben. Er spielte den schlitzohrigen Bürgermeister Wolfgang Wöller, der sich immer wieder mit der Leiterin eines Klosters anlegte.

Fritz Wepper erhielt 2022 den Bayerischen Verdienstorden Bild: Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture alliance

Die deutschen Boulevardmedien waren Fritz Wepper, der über Jahrzehnte im deutschen Fernsehen dauerpräsent war, auf den Fersen und schlachteten sein Privatleben aus: die Trennung von seiner ersten Frau, die Liebe zu seiner zweiten Frau, der Kamerafrau und Regisseurin Susanne Kellermann, die 33 Jahre jünger war und ihm eine zweite Tochter schenkte. Gemeinsam lebten sie am Tegernsee. Gerüchte über Familienstreitigkeiten dementierte er stets. Und wer Unwahrheiten über ihn verbreitete wurde verklagt, so auch ein populärer deutscher Comedian.

Rastlos war er, ein Workaholic. Während andere im hohen Alter ihre Rente genießen, zog es Fritz Wepper immer wieder ans Filmset zurück. Die Schauspielerei - in die er sich als kleiner Junge im Theater verliebt hatte - war sein Leben. Als die letzte Folge der Serie "Um Himmels Willen" 2021 im Fernsehen lief, stand Wepper kurz vor seinem 80. Geburtstag. Da war er jedoch schon schwer gezeichnet von seiner Krebserkrankung. Nun ist Fritz Wepper im Alter von 82 Jahren in Oberbayern gestorben.