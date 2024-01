Als das Internet Ende der 1990er in die deutschen Haushalte kam, war Kristina Reymann-Schneider 16 Jahre alt und begeistert von der neuen, bunten Welt, die sich dort auftat; sie konzipierte zahlreiche eigene Websites, schrieb Texte und schob auf einem alten Röhrenbildschirm Pixel hin und her. Aus dem Hobby wurde Jahre später ein richtiger Beruf. Vorangegangen waren ein Studium der Kunstgeschichte, Geschichte und Germanistik an der Universität zu Köln und ein Studium zur Online-Redakteurin an der TH Köln. Seit ihrem Abschluss ist Kristina Reymann-Schneider als freie Journalistin für mehrere öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten tätig und arbeitet unter anderem im Kultur-Ressort der Deutschen Welle.