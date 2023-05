8. Mai 1945: Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa

Am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg in Europa durch die vollständige Kapitulation der deutschen Wehrmacht. Als Gedenktag erinnert er jährlich an den Neuanfang und die Befreiung von Krieg und Nationalsozialismus.

Er wird teilweise als stiller Gedenktag und teilweise als Feiertag mit großer öffentlicher Beteiligung begangen. Das Kürzel VE-Day ist in den USA sowie den drei Commonwealth-Staaten Vereinigtes Königreich, Kanada und Australien üblich. In manchen Ländern wird mit ähnlicher Bedeutung am 9. Mai der Tag des Sieges gefeiert.