Formel 1: Nico Hülkenberg wechselt zu Audi

Der deutsche Autoproduzent Audi steigt 2026 in die Formel 1 ein und geht mit einem deutschen Piloten an den Start. Nico Hülkenberg wechselt vom Haas-Team zu Audi und bekommt dort womöglich einen prominenten Teamkollegen.

Für Nico Hülkenberg ist es gleichzeitig eine Rückkehr, aber auch ein Start in neue Gefilde: Der 36-jährige Formel-1-Pilot wechselt zur Saison 2025 vom US-amerikanischen Haas-Team zum Sauber-Rennstall, der ab 2026 offiziell als Audi-Werksteam an den Start gehen wird. Er erhält, wie Audi mitteilte, einen "mehrjährigen Vertrag".

Hülkenberg kennt das Sauber-Team bereits, auch wenn es lange her ist. Er fuhr in der Saison 2013 für Sauber in der Formel 1. In 18 Rennen sammelte er damals 51 WM-Punkte und belegte in der Fahrerwertung Rang zehn. Ein Jahr später wird das Sauber-Team dann zum Audi-Werksteam, das den Schweizer Rennstall übernimmt und 2026 in seine Premieren-Saison geht. In der laufenden Saison hat Hülkenberg für Haas in fünf Rennen vier WM-Punkte gesammelt.

Hülkenberg: "Einmalige Chance"

"Die Perspektive, für Audi an den Start zu gehen, ist etwas ganz Besonderes", sagte Hülkenberg, der mit 208 Grand-Prix-Teilnahmen einer der erfahrensten Piloten in der Formel 1 ist. Allerdings ist er auch der Fahrer mit den meisten Rennen, der niemals einen Platz auf dem Podium ergattern konnte.

"Wenn ein deutscher Hersteller mit einer solchen Entschlossenheit in die Formel 1 einsteigt, dann ist das eine einmalige Chance. Das Werksteam einer solchen Automobilmarke mit einer Power Unit [einem Motor, Anm.d.Red.] made in Germany zu repräsentieren, ist für mich eine große Ehre", so Hülkenberg.

Die Verpflichtung Hülkenbergs sei "ein nächster Meilenstein für das Formel-1-Projekt von Audi. Mit seinem Speed, seiner Erfahrung und seinem engagierten Teamwork wird er schon 2025 einen wichtigen Beitrag für den Einstieg von Audi in der Saison 2026 leisten", sagte Andreas Seidl, Geschäftsführer des künftigen Werksteams. Es habe "auf Anhieb großes gegenseitiges Interesse" gegeben.

Sainz als zweiter Audi-Pilot?

Für das zweite Cockpit soll Audi bereits Carlos Sainz im Blick haben. Der Spanier fährt noch bis Ende des Jahres für Ferrari, verliert seinen Platz dort aber in der kommenden Saison an den siebenfachen Weltmeister Lewis Hamilton, der von Mercedes zum italienischen Traditionsrennstall wechseln wird.

In der laufenden Saison sind der ehemalige Vize-Weltmeister Valtteri Bottas aus Finnland und der Chinese Zhou Guanyu die Sauber-Piloten. Das Team ist noch ohne Punkt und Letzter der Konstrukteurs-WM. Die beste Saison-Platzierung eines Saubers war der elfte Platz Guanyus im Auftaktrennen in Bahrain.

Audi - Marke des Volkswagen-Konzerns

Die Audi AG ist ein deutscher Automobilhersteller mit Sitz in Ingolstadt im Bundesland Bayern. Das Unternehmen wurde 1909 gegründet, gehört aber seit 1965 zur Volkswagen AG. Es sorgt bei den VW-Marken, zu denen unter anderem auch Skoda, SEAT, Porsche, Bentley und Lamborghini zählen, für den zweitstärksten bei Umsatz und Absatz. Auf deutschen Straßen fahren derzeit laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) rund 3,3 Millionen Audi-Fahrzeuge.