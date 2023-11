Norbert Haug: "Deutsches Erbe der Formel 1 geht verloren"

Die Formel 1 expandiert - aber nicht in Deutschland. Der ehemalige Mercedes-Motorsportchef Norbert Haug bedauert den Verlust der Rennen am Hockenheimring und Nürburgring

DW: Dieses Wochenende findet der Las-Vegas-Grand-Prix statt, das dritte US-Rennen im F1-Rennkalender und eines von insgesamt 14 Rennen außerhalb Europas. Glauben Sie, dass das europäische Erbe der Formel 1 verloren geht und wo liegt dabei die Gefahr?

Norbert Haug: Das europäische Erbe der Formel 1 wird nicht verloren gehen, das deutsche allerdings schon. Zwischen 1994 und 2016 haben drei deutsche Formel 1-Rennfahrer - Michael Schumacher, Sebastian Vettel und Nico Rosberg - binnen 22 Jahren insgesamt zwölf Weltmeistertitel eingefahren, also über die Hälfte der in diesem Zeitraum möglichen und damit mehr als alle anderen Nationen zusammengerechnet.

Nico Hülkenberg ist der einzig verbliebene deutsche Formel-1-Rennfahrer. Bild: Hasan Bratic/picture alliance

2012 gab es sieben deutsche Formel-1-Rennfahrer, darunter zwei Weltmeister. 2023 gibt es mit Nico Hülkenberg nur einen Deutschen, der aufgrund seines Fahrzeugs und Teams nicht einmal Chancen auf regelmäßige Punkteränge hat. Im ersten Jahrzehnt der Zweitausender Jahre gab es pro Jahr zwei deutsche Formel-1-Rennen mit jeweils 100.000 und bei RTL-Live-Übertragungen stets über fünf Millionen Zuschauern. Heute schauen vielleicht zehn Prozent dieser Zahl Formel 1 im TV, Rennen in Deutschland gibt es schon lange nicht mehr und ein deutscher Siegfahrer ist nicht in Sicht.

Österreich und Niederlande sind heute Formel-1-Hochburgen

Autos sind so wichtig für die deutsche Wirtschaft. Warum hat Deutschland in der Formel 1 derart an Bedeutung verloren?

Das Auto wird von Kreisen ausgerechnet im Heimatland des Automobils mit Vorsatz verteufelt - keine passende Rezeptur für Freude am Fahren oder gar Freude am Formel-1-Rennen.

Dem Automobil hat Deutschland einen großen Teil seines Wohlstandes zu verdanken und mit jedem deutschen Formel-1-Rennen flossen stets über 10 Millionen Steuern in die Staatskasse. Kleine Länder wie Österreich oder die Niederlande sind heute Formel-1-Hochburgen. Die Älteren unter uns erinnern sich daran, dass Deutschland mal die mit Abstand erfolgreichste Formel-1-Nation war.

Keine Chance auf baldige Formel-1-Rückkehr nach Deutschland

Machen Sie sich Sorgen, dass legendäre Rennen wie Spa oder Monaco ebenfalls in der Zukunft aus dem Kalender fallen werden?

Diese Rennen sind langfristig gesichert. So sicher wie es diese Grand Prixs in den nächsten zehn Jahren geben wird, so sicher wird es in Deutschland keinen geben.

In den Jahren 2019 (Hockenheimring) und 2020 (Nürburgring, Foto) fanden zum letzten Mal Formel-1-Rennen in Deutschland statt. Bild: Thomas Frey/imageBROKER/picture alliance

Las Vegas ist ein weiteres Stadt-Rennen und eigentlich wollte die Formel 1 ja grüner werden. Was halten Sie von den ökologischen Auswirkungen von Stadtrennen im Gegensatz zu Rennen auf Rennstrecken?

Auch hier zählt nur die Gesamtbetrachtung: Ich bin sicher, in Las Vegas verkehren an einem Formel-1-Wochenende weniger Autos als an einem durchschnittlichen und die Umweltbelastung ist damit nur einen Bruchteil so groß wie sonst üblich.

Norbert Haug war von 1990 bis 2012 Motosport-Chef von Mercedes-Benz. Er war maßgeblich daran beteiligt, Michael Schumacher zur Rückkehr in den Sport zu bewegen, als Mercedes 2010 als vollwertiges Team in der Formel-1 zurückkehrte. Haug legte den Grundstein für Mercedes‘ Dominanz-Phase in der Formel 1 von 2014 bis 2021.

Das Interview führte Mark Meadows.