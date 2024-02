Hamilton zu Ferrari - was das für die Formel 1 bedeutet

Rekordweltmeister Lewis Hamilton verlässt Ende 2024 nach dann zwölf Jahren das Mercedes-Team und heuert bei Ferrari an. Es ist ein Paukenschlag in der Königsklasse des Automobilsports.

Selbst die Formel-1-Experten waren überrascht. Der siebenmalige Weltmeister Lewis Hamilton wird nach der anstehenden Saison das Mercedes-Team verlassen und beim italienischen Traditionsrennstall Ferrari anheuern. Das gaben beide Teams am Donnerstagabend bekannt. Der Brite hatte noch im vergangenen August bei Mercedes um zwei Jahre verlängert, jetzt zog er eine im Vertrag vereinbarte Austrittsklausel. Hamilton erhält bei der "Scuderia" ab 2025 einen Vertrag über mehrere Jahre. Seine Formel-1-Karriere hatte bisher unter dem Mercedes-Stern gestanden: Von 2007 bis 2012 fuhr Hamilton für McLaren, dessen Rennautos mit Mercedes-Motoren ausgestattet waren. 2013 ersetzte er beim Mercedes-Team Formel-1-Legende Michael Schumacher. Seinen ersten WM-Titel fuhr Hamilton 2008 bei McLaren ein, die weiteren sechs (2014, 2015, 2017 bis 2020) mit den Mercedes-"Silberpfeilen". Mit jeweils sieben Titeln sind Schumacher und Hamilton die Rekordweltmeister der Formel 1.

Wie hat Hamilton seinen Wechsel begründet?

Der Brite blieb relativ wage. "Ich habe unglaubliche elf Jahre mit diesem Team verbracht und bin so stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben", sagte Hamilton laut seinem Rennstall. Es sei eine der schwersten Entscheidungen seines Lebens gewesen, so der Rennfahrer. "Aber die Zeit ist reif für diesen Schritt, und ich freue mich, eine neue Herausforderung anzunehmen."

Es kann also vorerst nur über Hamiltons Motive spekuliert werden. Dessen Karriere wäre am Ende nicht komplett, wenn er nur für Mercedes gefahren sei, sagte der Schweizer Ex-Formel-1-Fahrer Marc Surer im Internet-Portal Motorsport-total. Hamilton wolle sich wohl den Kindheitstraum fast jedes Piloten erfüllen, einmal im Ferrari zu sitzen. "Das ist die Nummer-1-Marke der Formel 1, auch wenn sie in den letzten Jahren nicht mehr so erfolgreich war."

Was hat Ferrari von der Verpflichtung Hamiltons?

Auf jeden Fall einen Marketing-Effekt. Als die Nachricht um die Welt ging, dass Hamilton ab 2025 für Ferrari fahre, stieg der Kurs des Automobil-Konzerns an der New Yorker Börse auf einen neuen Rekordwert. Ob sich das Engagement auch sportlich auszahlt, muss sich zeigen. Hamilton wird zum Zeitpunkt seines Wechsels bereits 40 Jahre alt sein. Auch wesentlich jüngeren Ex-Weltmeistern wie dem Spanier Fernando Alonso oder dem Deutschen Sebastian Vettel gelang es nicht, die Träume der Ferrari-Fans vom ersten WM-Titel seit 2007 zu erfüllen. Damals hatte der Finne Kimi Räikkönen triumphiert.

Wie geht es bei Mercedes weiter?

Mit dem Abschied Hamiltons zum Jahresende wird bei dem deutschen Rennstall eine Ära zu Ende gehen. Es sei die erfolgreichste Beziehung zwischen einem Team und einem Fahrer in der Geschichte der Formel 1 gewesen, sagte Mercedes-Mercedes-Motorsport Chef Toto Wolff. Es böten sich jedoch auch "aufregende Möglichkeiten für die Zukunft", so Wolff. "Aber im Moment haben wir noch eine Saison vor uns, und wir konzentrieren uns darauf, Rennen zu fahren, um ein starkes Jahr 2024 abzuliefern."

Feiert Ex-Weltmeister Sebastian Vettel, der sich Ende 2022 aus der Formel 1 verabschiedete, ein Comeback? Bild: Andy Hone/Motorsport Images/IMAGO

Unter den Fahrern, die als Hamilton-Nachfolger gehandelt werden, ist auch Sebastian Vettel, der 2022 seinen Rücktritt aus der Formel 1 erklärt. Auch der Name Mick Schumacherwurde genannt. Der Sohn von Michael Schumacher hatte Ende 2022 sein Formel-1-Cockpit beim Team Haas verloren.

Kann die Formel 1 von dem Wechsel Hamiltons profitieren?

Die Königsklasse profitiert schon jetzt davon, weil weltweit über den überraschenden Wechsel diskutiert wird. Zuvor war es eher still um die Formel 1. Ein Grund ist die seit langem geradezu erdrückende Dominanz Max Verstappens und seines Red-Bull-Teams. Der Niederländer wurde in den vergangenen drei Jahren in Folge Weltmeister, in den letzten beiden Saisons ging auch der Konstrukteurs-WM-Titel an Red Bull. Für die Formel 1 gilt: ohne Konkurrenz keine Spannung. Vielleicht können Hamilton bei Ferrari und sein Nachfolger bei Mercedes ab 2025 dafür sorgen.