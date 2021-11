Audi-Chef: Investieren 30 Milliarden in Software

Auf der IAA Mobility präsentierte sich Audi auf einer Bühne am Wittelsbacher Platz in der Münchner Innenstadt. Ganze vier Autos sind dort ausgestellt, auch das Konzeptfahrzeug Grandsphere. Was dahinter steckt und wie Audi am autonomen Fahren der Zukunft arbeitet, dazu ein DW-Gespräch mit Audi-Chef Markus Duesmann.