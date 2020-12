Formel 1: Max Verstappen schnappt sich die Pole in Abu Dhabi

Eine geballte Faust und ein lauter Schrei in den Boxenfunk: "Danke, Jungs! Oh Mann, das fühlt sich gut an!", so bejubelte Red-Bull-Pilot Max Verstappen seinen Sieg im Qualifying zum Formel-1-Saisonfinale in Abu Dhabi. Es ist erst die dritte Pole Position in der Karriere des 23-jährigen Niederländers. Verstappen schnappte sich Platz eins in allerletzter Sekunde.

Kurz davor hatte zunächst der von COVID-19 genesene Weltmeister Lewis Hamilton eine neue Bestzeit gesetzt. Sekunden später verdrängte ihn sein Teamkollege Valtteri Bottas. Doch wieder dauerte es nur einen Augenblick, bis auch das hinfällig war: Mit einer nahezu perfekten Runde setzte sich Verstappen noch wenige Tausendstelsekunden vor den Finnen.

Vettel: "Hätte mir mehr gewünscht"

Sebastian Vettel, der an diesem Wochenende zum letzten Mal im roten Ferrari antritt, beendete das Qualifying in der zweiten Runde als 13. "Ich bin soweit zufrieden und glaube nicht, dass viel mehr drin war", sagte er anschließend im Sky-Interview. Wieder war er langsamer als sein Teamkollege Charles Leclerc. "Er ist eigentlich überall schneller, und wenn ich versuche schneller zu fahren, dann klappt es nicht", analysierte Vettel etwas frustriert. Angesprochen auf seinen bevorstehenden Abschied bei der Scuderia Ferrari nach sechs Jahren, ohne den ersehnten WM-Titel mit den Roten gewonnen zu haben, meinte er nur: "Ich hätte mir natürlich mehr gewünscht, aber es war nicht drin."

Wegen einer Strafe aus dem letzten Rennen in Sakhir, wird Charles Leclerc, der Neunter wurde, allerdings auf Platz zwölf nach hinten versetzt und steht in der Startaufstellung direkt vor Vettel. Vor einer Woche hatte Leclerc direkt nach dem Start Verstappen abgeräumt und beide Fahrer waren ausgeschieden. Sakhir-Sieger Sergio Perez muss vom Ende des Feldes ins Rennen gehen, weil nach dem letzten Rennen zahlreiche Teile am Motor seines Racing Point ausgetauscht worden waren.