Formel 1 in Abu Dhabi: Ein Rennen voller Abschiede

Auch beim letzten Mal in Rot lief es sportlich nicht zufriedenstellend für Sebastian Vettel. Der deutsche Vierfach-Weltmeister beendete seine Ferrari-Karriere als 14. des Rennens und als 13. der WM-Gesamtwertung. So schlecht hatte Vettel noch nie eine Formel-1-Saison beendet. Entsprechend klang es bei Vettel, nachdem er zum letzten Mal aus seinem roten Boliden herausgeklettert war.

"Heute war nix Besonderes. Es war ein Spiegel der Saison", sagte Vettel im Sky-Interview schulterzuckend. "Ich habe mich am Anfang gut halten könne, das Safety-Car hat uns aber nicht geholfen. Und zum Ende hatte ich große Probleme mit dem letzten Satz Reifen." Vettel, der im nächsten Jahr für Aston Martin fahren wird, gab aber zu, dass ihm vor allem die Menschen, mit denen er bei Ferrari jahrelang eng zusammengearbeitet hatte, fehlen werden. "Ein Abschied ist immer schwer", meinte Vettel und gab sich Mühe, nicht rührselig zu werden. "Das Rennen heute spricht nicht für die Zeit, die wir gemeinsam hatten. Einerseits bin ich traurig, andererseits freue ich mich auf das nächste Kapitel, das jetzt ansteht

Trauriges Ende für Perez

Vettel war nicht der Einzige, für den dieses Rennen in Abu Dhabi ein "letztes Mal" darstellte. Sein Nachfolger bei Ferrari, Carlos Sainz jr., saß zum letzten Mal im McLaren. Im britischen Traditionsrennstall wird der Spanier 2021 durch Daniel Ricciardo ersetzt. Der Australier steuerte seinen Renault in Abu Dhabi zum letzten Mal über den Kurs und freute sich am Ende über einen Extrapunkt für die schnellste Rennrunde. Beim US-Rennstall Haas sind im nächsten Jahr beide Piloten nicht mehr dabei. Romain Grosjean, der nach seinem Feuer-Unfall in Bahrain nicht an den Start gehen konnte, verlässt den US-Rennstall zum Saisonende. Kevin Magnussen verlässt Haas ebenfalls und wechselt in eine US-Sportwagenserie. Eines der freien Hass-Cockpits besetzt dann Mick Schumacher.

Ganz bitter verlief der Abschied von Sergio Perez bei Racing Point. Der Mexikaner musste seinen defekten Boliden nach nur zehn Runden am Streckenrand abstellen und konnte den möglicherweise letzten Grand Prix seiner Karriere nicht zu Ende fahren.

Einsames Rennen für Max Verstappen

Die Safety-Car-Phase, die auf Perez' Ausscheiden folgte, und der anschließende fliegende Neustart in der 14. Runde waren die letzten Aufreger eines insgesamt ereignisarmen Rennens. Qualifying-Sieger Max Verstappen diktierte das Geschehen an der Spitze und fuhr einem ungefährdeten Start-Ziel-Sieg entgegen: "Ich habe es sehr genossen. Wir hatten einen guten Start, danach haben wir nur auf die Reifen geachtet", erklärte der Niederländer. "Das Auto hatte eine Super-Balance. Wenn man von vorne startet, kann man das Tempo besser kontrollieren. Das macht es etwas einfacher."

Max Verstappen erlebte einen entspannten Tag und feierte den neunten Grand-Prix-Sieg seiner Karriere

Einfach war es auch deshalb, weil hinter ihm die Mercedes nicht an ihr Limit kamen. Valtteri Bottas fuhr mit einem Abstand von fast 16 Sekunden als Zweiter über die Ziellinie, dahinter reihte sich Weltmeister Lewis Hamilton ein, der nach überstandener COVID-19-Infektion noch nicht wieder ganz fit war. "Es war körperlich ein sehr anstrengendes Rennen für mich", sagte er und freute sich, wieder gesund zu sein. Außerdem äußerte Hamilton eine Hoffnung, die nach dieser Saison und diesem Saisonfinale wohl einige Formel-1-Fans mit ihm teilen werden. "Ich hoffe und bete, dass 2021 die Autos näher beieinander sind."

GROSSER PREIS VON ABU DHABI

1. VER - 2. BOT - 3. HAM - 4. ALB - 5. NOR - 6. SAI

🏁 ZIEL 🏁 Max Verstappen gewinnt das Rennen von Abu Dhabi vor Valtteri Bottas und Lewis Hamilton. Allerdings schnappt sich Daniel Ricciardo noch die schnellste Rennrunde. Sebastian Vettel beendet sein letztes Rennen für Ferrari als 14.

Runde 55 von 55: Die letzte Runde des Rennens wird zur Ehrenrunde für Verstappen, der einem nie gefährdeten Sieg entgegenrast.

Runde 51 von 55: Es sieht nicht so aus, als könnte Vettel im letzten Rennen für Ferrari vor Leclerc landen. Er liegt als 14. 5,1 Sekunden hinter dem Monegassen. Insgesamt kein gutes Rennen für Ferrari.

Runde 47 von 55: Wenn Verstappen keinen Fehler mehr macht und sein Red Bull bis zum Schluss hält, wird er das Rennen gewinnen. Der Niederländer hat Bottas um zwölf Sekunden distanziert.

Runde 40 von 55: 🔁 Ricciardo bekommt ebenfalls gelbe Pneus und fällt hinter Sainz jr. zurück.

Runde 36 von 55: 🔁 Vettel kommt an die Box und bekommt frische, gelbe Reifen. Er geht als 15. wieder auf die Strecke und liegt zwei Plätze hinter Leclerc.

Runde 33 von 55: Interessant zu sehen, wie gut Vettel Stroll im Griff hat. Der Deutsche verteidigt den neunten Rang erfolgreich.

Runde 29 von 55: Vorne zieht Verstappen einsam seine Runden. Er hat jetzt bereits sieben Sekunden zwischen sich und Bottas gelegt, der seinerseits 2,3 Sekunden Vorsprung auf Lewis Hamilton hat.

Runde 27 von 55: Über eine mögliche Strafe gegen Carlos Sainz wird erst nach dem Rennen verhandelt, haben die Stewards entschieden.

Runde 23 von 55: 🔁 Leclerc kommt an die Box zum Reifenwechsel und fällt ans Ende des Feldes zurück.

Runde 22 von 55: Im Rückspiegel von Sebastian Vettel taucht sein künftiger Teamkollege Lance Stroll auf. Noch hat der Deutsche etwa 1,7 Sekunden Vorsprung.

Runde 19 von 55: Vorne beträgt die Lücke zwischen Verstappen und Bottas 3,4 Sekunden. Es sieht gut aus für den Niederländer.

Runde 17 von 55: Vettel wird auf Rang sieben von seinem Nachfolger bei Ferrari, Carlos Sainz jr. bedrängt. Allerdings läuft eine Untersuchung der Stewards gegen den Spanier, weil er eben in der Boxengasse zu langsam war. Nach mehreren vergeblichen Überholversuchen zieht Sainz vorbei.

Runde 14 von 55: Verstappen macht es gut und löst sich gleich wieder von Bottas. Er fährt gleich mal eine neue schnellste Rennrunde.

Runde 14 von 55: 🚥 FLIEGENDER NEUSTART 🚥

Runde 12 von 55: Trauriges Ende einer Dienstfahrt: Perez' rosa Bolide wird vom Kran geborgen.

Runde 11 von 55: 🔁 Die Führenden nutzen die Safety-Car-Phase für einen Reifenwechsel auf die harte Mischung. Vettel, ohnehin schon auf harten Reifen unterwegs, bleibt draußen und liegt jetzt auf dem siebten Platz.

Runde 10 von 55: 🚕 SAFETY CAR 🚕

Runde 10 von 55: Oh nein! Sergio Perez muss sein letztes Rennen im Racing Point vorzeitig beenden. Der Mexikaner muss seinen defekten Boliden am Streckenrand abstellen.

Runde 8 von 55: Perez durchkämmt das Feld von hinten und ist jetzt 15. Außerdem hat sich Albon auf Rang vier geschoben.

Runde 5 von 55: Verstappen liegt schon 2,5 Sekunden vor Bottas, nochmal 2,5 Sekunden dahinter Hamilton.

Runde 2 von 55: Vettel ist an Leclerc vorbei und liegt auf Rang zwölf.

Runde 1 von 55: Max Verstappen gewinnt den Start und zieht den beiden Mercedes ein kleines Stück davon.

🚥 START 🚥

14:10 Uhr: Die Fahrer gehen auf die Aufwärmrunde.

14:08 Uhr: Sebastian Vettel startet als 13. Direkt vor ihm geht Teamkollege Charles Leclerc ins Rennen. Mal sehen, ob der Deutsche diese Reihenfolge auf den 55 Runden, die auf dem Yas Marina Circuit in Abu Dhabi zu absolvieren sind, umdrehen kann.

14:05 Uhr: Max Verstappen war im Qualifying am Samstag schneller als die beiden Mercedes und geht von der Pole Position ins Rennen. In den vergangenen fünf Jahren war das immer bereits die halbe Miete zum Sieg - der Pole-Setter war am Ende auch der Sieger.

14:00 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker vom Großen Preis von Abu Dhabi - dem letzten Rennen der Saison und dem letzten Rennen Sebastian Vettels für Ferrari. Die Mechaniker und der Rest des Teams standen Spalier, als Vettel eben aus der Box fuhr und auf die Strecke ging. "Es ist ein bisschen emotionaler als sonst", hatte Vettel zuvor am Sky-Mikrofon gesagt.

Nach sechs Jahren geht seine Zeit - in den vergangenen Monaten eine nicht immer ganz leichte - zu Ende. Ab 2021 fährt er für Aston Martin, das Team, das heute in Abu Dhabi zum letzten Mal als Racing Point an den Start geht. Sergio Perez, Sieger vom letzten Rennen in Sakhir und der Fahrer, der von Vettel verdrängt wird, startet zum letzten Mal in Rosa. Allerdings geht der Mexikaner aus der letzten Startreihe ins Rennen, weil an seinem Auto der Motor und weitere Teile gewechselt wurden.