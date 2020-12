Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton positiv auf Coronavirus getestet

Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und fällt damit für das vorletzte Saisonrennen am Sonntag in Bahrain. Das gab sein Mercedes-Rennstall bekannt. Wer den 35-Jährigen im Rennen ersetzen wird ist noch offen - ebenso, ob Hamilton beim Saisonfinale in anderthalb Wochen in Abu Dhabi wieder einsatzfähig ist. Der Brite hatte Mitte November beim Rennen in der Türkei vorzeitig seinen siebten WM-Titel eingefahren und war damit mit Rekordweltmeister Michael Schumacher gleichgezogen.

Kontaktperson ebenfalls positiv getestet

Am vergangenen Sonntag hatte Hamilton noch das erste der beiden Rennen der Corona-Notsaison in Bahrain gewonnen. Am Nachmittag des Renntags war er auch noch mal getestet worden - zum dritten Mal in der vergangenen Woche. Alle Befunde waren negativ ausgefallen. Am Montagmorgen sei Hamilton allerdings mit "leichten Symptomen" aufgewacht, teilte Mercedes mit. Zur gleichen Zeit sei Hamilton informiert worden, "dass eine Kontaktperson, mit der er vor seiner Ankunft in Bahrain in Kontakt stand, nachträglich positiv getestet wurde". Der daraufhin bei Hamilton durchgeführte Test fiel positiv aus, ein weiterer bestätigte das Ergebnis.

