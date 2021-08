Formel 1: Esteban Ocon gewinnt Chaosrennen in Ungarn

So nahe dran am ersten Formel-1-Sieg seit zwei Jahren war der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel lange nicht mehr. 1,8 Sekunden fehlten am Ende dem 34-Jährigen im Aston Martin bei einem verrückten Rennen auf dem Hungaro-Ring. "Ich habe es die ganze Zeit versucht, versucht, versucht. Tut mir leid, Jungs", funkte Vettel an die Box, ehe er den Wagen auf der Auslaufrunde abstellte. Der Deutsche musste sich nur dem 24 Jahre alten französischen Sensationssieger Esteban Ocon im Alpine-Renault geschlagen geben. Für Ocon war es der erste Grand-Prix-Sieg seiner Formel-1-Karriere.

Vettel fuhr beim Großen Preis von Ungarn mit einem Helm in Regenbogenfarben und zeigte sich unmittelbar vor dem Start beim Abspielen der ungarischen Nationalhymne in einem T-Shirt mit der Aufschrift "Same love". "Ich soll vielleicht eine Strafe bekommen", sagte Vettel nach dem Rennen dem TV-Sender "Sky" und bezeichnete seine Aktion als "kleines Zeichen der Unterstützung". Bereits am Donnerstag hatte Vettel zu dem geplanten Referendum in Ungarn über die Einschränkung der Rechte nicht-heterosexueller Menschen deutlich Stellung bezogen. Das Gesetz sei "beschämend für das Land", hatte Vettel gesagt.

Sieg verpasst, Botschaft platziert: Sebastian Vettel warb in Regenbogenfarben für Toleranz

Hinter Ocon und Vettel wurde Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes Dritter vor Carlos Sainz Junior im Ferrari und dem Spanier Fernando Alonso im zweiten Alpine. Hamilton, der zum 101. Mal von der Pole Position gestartet war, hatte wegen eines zu spät ausgeführten Reifenwechsels zwischenzeitlich auf dem letzten Platz gelegen, kämpfte sich dann aber noch vor bis auf einen Podestrang. Auf seinen 100. Grand-Prix-Sieg muss der Brite allerdings weiter warten. Der siebenmalige Champion wird es verschmerzen können, verdrängte er doch Max Verstappen von der Spitze der WM-Gesamtwertung.

Bottas verbremst sich und löst Massencrash aus

Der Niederländer war einer der Leidtragenden eines Massencrashs, ausgelöst durch Hamiltons Teamkollegen Valtteri Bottas. Mit einem beschädigten Red Bull schleppte sich Verstappen als Zehnter ins Ziel. Mick Schumacher hielt sich in dem heiklen Rennen schadlos und landete im Haas auf dem 13. Platz.

So jubelt ein Sensationssieger: Esteban Ocon freute sich über seinen ersten Formel-1-Erfolg

"Ich hätte früher bremsen sollen, es war mein Fehler", entschuldigte sich Bottas. Nachdem ein heftiger Gewitterschauer über Budapest für eine nasse Fahrbahn gesorgt hatte, krachte der schlecht gestartete Finne vor der ersten Kurve von hinten in den McLaren von Lando Norris, der wiederum in die Seite von Verstappens Red Bull rutschte. Das Rennen wurde danach unterbrochen. Bottas, Norris, Sergio Perez im Red Bull und auch der von Lance Stroll abgeschossene Charles Leclerc im Ferrari konnten nicht mehr weiterfahren.