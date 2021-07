Hamilton gewinnt in Silverstone

Max Verstappen kam ohne Hilfe zurück von der ersten medizinischen Untersuchung. Das war die beste Nachricht vom Großen Preis von Silverstone. Der Formel-1-Pilot hatte schließlich einen heftigen Unfall zu verkraften. Kurz nach dem Start hatte Lewis Hamilton den Niederländer mehrfach attackiert, der stets abwehren konnte. Aber dann berührte der Mercedes-Pilot mit seinem linken Vorderreifen vor der Copse-Kurve - bei einer Geschwindigkeit von rund 290 Stundenkilometern - den rechten Hinterreifen des Red-Bull-Boliden, der dann nicht mehr zu halten war.

Verstappen flog in einen Reifenstapel und musste beim Aufprall das 51-fache seines Körpergewichts aushalten - was eine schier unglaubliche körperliche Belastung darstellt. Verstappen wurde dann in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo der Rennfahrer noch einmal ganz intensiv untersucht wurde. Er soll intensive Schwindelgefühle gehabt haben.

Hamilton schnappt sich Leclerc

"Wenn der Konkurrent mit dem Vorderrad unser Hinterrad in der schnellsten Kurve des Kurses berührt, dann ist das kein Rennunfall mehr - dann ist das ein fahrlässiges, gefährliches Verhalten", sagte Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko am Sky-Mikrofon in seiner ersten Erregung und forderte eine Sperre des Briten: "Hamilton hat unseren Fahrer auf die gefährlichste Weise in die Barriere befördert.“

Das gestoppte Rennen wurde dann rund 40 Minuten nach dem Unfall wieder fortgesetzt. Charles Leclerc übernahm nach dem Neu-Start die Führung, zeigte lange Zeit eine souveräne Leistung und schien ganz nach vorne auf das Podium zu fahren. Lewis Hamilton bekam nach dem Zusammenstoß mit Verstappen zwar eine Zehn-Sekunden-Strafe, aber: Er konnte das Rennen fortsetzen. Und Hamilton schnappte sich Leclerc drei Runden vor dem Ende und fuhr den Sieg dann nach Hause. "Ich habe nicht 100, sondern 200 Prozent gegeben, es war am Ende aber einfach nicht genug“, räumte Leclerc ein. "Lewis hat einen überragenden Job gemacht." Valtteri Bottas beendete das Rennen auf dem dritten Platz.

Weitere Diskussionen?

Lewis Hamilton (l.) und Max Verstappen liefern sich einen knallharten Zweikampf.

Hamilton war mit 33 Punkten Rückstand auf Verstappen ins zehnte Saisonrennen gegangen. Für den ersten Platz erhielt er 25 Punkte. Damit ist der enorme Vorsprung des Niederländers arg geschmolzen. "Es ist so ein stolzer Moment für mich", sagte Hamilton, der sich zu dem Unfall nicht äußerte: "Ich habe mit dem Team alles versucht, das Auto wieder da hin zu bringen. Heute hat es gepasst." Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff funkte an seinen Star-Piloten: "Wir geben niemals auf, das Ding ist noch heiß."

Doch mit den ersten Emotionen und Reaktionen dürfte diese bemerkenswerte Geschichte noch nicht beendet sein. Im Nachgang dürfte es noch intensive Diskussionen geben. Denn der Red-Bull-Rennstall wird mit der Entscheidung kaum zufrieden sein. Hamilton konnte schließlich sein Punktekonto verbessern, während Verstappen leer ausging.



Die deutschen Fahrer spielten keine Rolle. Sebastian Vettel (Aston Martin) beendete das Rennen nach 41 Runden vorzeitig aufgrund nicht näher bestimmter Probleme. Mick Schumacher (Haas) fuhr zwar ins Ziel, beendete das Rennen nach Problemen mit seinen Lenkrad auf Platz 18.