Formel 1: Max Verstappen feiert Start-Ziel-Sieg

Max Verstappen hat mit Sicherheit schon aufregendere Arbeitstage erlebt als diesen beim Großen Preis der Steiermark. Der Niederländer, der von der Pole Position ins Heimrennen seines österreichischen Rennstalls gegangen war, behauptete sich beim Start gegen Verfolger Lewis Hamilton und fuhr danach sein eigenes Rennen an der Spitze. Schnell hatte er einige Sekunden Vorsprung auf den britischen Weltmeister herausgearbeitet.

Während Verstappen mit besserer Pace vorne einsam seine Kreise zog, hatte Hamilton Schwierigkeiten: Nach einem Viertel des Rennens klagte er per Funk über "Vibrationen" im Auto, wenig später geriet er ausgangs einer Kurve mit dem linken Hinterreifen kurz auf den Kies neben der Fahrbahn und musste sich anstrengen, seinen ausbrechenden Boliden auf der Strecke zu halten.

Lewis Hamilton: "Ich kann die Lücke nicht schließen"

Auch an der Box hatte Hamilton keine Chance, Boden gut zu machen. Zwar rief ihn Mercedes früher zum Reifenwechsel und legte einen einwandfreien Stopp hin. Doch direkt danach machte Red Bull genau das Gleiche und Verstappen kam nach seinem Reifenwechsel vor Hamilton zurück auf die Strecke. Schnell hatte er sich wieder ein Polster von einigen Sekunden erarbeitet, das er fortan verwaltete.

15 Runden vor Schluss hielten die Mercedes-Rennstrategen Hamilton mit der Info auf dem Laufenden, dass sein Rückstand acht Sekunden betrage, worauf der frustriert zurückgab: "Was soll ich machen? Ich kann die Lücke sowieso nicht schließen." Als der Kampf um Rang eins für Mercedes schon lange verloren war, setzte man in dem Rennstall darauf, wenigstens den Extra-Punkt für die schnellste Rennrunde zu ergattern. Und das gelang: Hamilton kam zwei Runden vor Schluss in die Box, holte sich frische, softe Reifen und legte in der Schlussrunde tatsächlich die neue Bestzeit hin.

Lewis Hamilton musste schnell einsehen, dass sein Mercedes diesmal nicht mithalten konnte

"Ich habe mich auf der Strecke ein bisschen allein gefühlt", sagte Hamilton anschließend im Interview. "Red Bull war einfach schneller und es war nicht möglich, heranzukommen. Auf den Geraden haben wir immer Zeit verloren. Wir müssen also weiter hart arbeiten."

Max Verstappen: "So angenehm zu fahren"

Verstappen hatte seiner Boxencrew beim Überfahren der Ziellinie fröhlich zugewunken. Am Ende der 71 Runden von Spielberg war er mit über 35 Sekunden Vorsprung als Erster angekommen. "Vielen Dank, Jungs", schickte er an die Box und klang dabei genauso entspannt, wie zuvor das gesamte Rennen abgelaufen war. "Es war so angenehm zu fahren."

"Ich hatte eine tolle Balance im Auto und es ging einfach nur darum, die Reifen gut zu behandeln", analysierte er nach dem Rennen. "Wir haben einfach versucht unsere Rundenzeiten zu erreichen." Das gelang eindrucksvoll. Es war Verstappens vierter Sieg im achten Saisonrennen und der 14. Grand-Prix-Erfolg seiner Karriere.

Kein gutes Rennwochenende war es dagegen für Sebastian Vettel im Aston Martin. Nachdem es im Qualifying nur zu Rang 14 gereicht hatte, fand der vierfache Weltmeister auch im Rennen keine Mittel, in die Punkte zu fahren und beendete das Rennens schließlich als Zwölfter. Mick Schumacher wurde im Haas 16.

Gleich wieder in Österreich

In der WM-Wertung führt Verstappen nach acht Rennen, hat nun 156 Punkte. Hamilton ist mit 137 Zählern Zweiter. Dem Briten dürfte es nicht gefallen, dass man sich in nur einer Woche erneut auf dem Red-Bull-Ring wiedersieht. Der Strecke, die Verstappen und Red Bull so sehr liegt, und dort geht es erneut um wertvolle WM-Punkte. Das Rennen läuft dann unter dem Namen "Großer Preis von Österreich". Max Verstappen wird es egal sein. Hauptsache, es läuft wieder so entspannt und erfolgreich ab, wie an diesem Sonntag.

"Das ist natürlich sehr positiv", freute sich Verstappen und kündigte an: "Wir werden versuchen, das Ergebnis zu wiederholen und müssen schauen, was wir noch besser machen können." Noch besser? Keine guten Aussichten für Mercedes und Lewis Hamilton.