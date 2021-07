Formel 1: Max Verstappen mit drittem Sieg in Serie

Max Verstappen bleibt in der Formel 1 das Maß der Dinge. Angefeuert von tausenden Fans in Orange feierte der Niederländer beim Großen Preis von Österreich auf dem Red-Bull-Ring von Spielberg seinen dritten Sieg in Folge und das innerhalb von nur 15 Tagen. Hinter ihm belegten Mercedes-Pilot Valtteri Bottas und Lando Norris im McLaren die weiteren Plätze. Lewis Hamilton wurde nur Vierter.

Wie vor einer Woche beim Grand Prix der Steiermark an selber Stelle feierte Verstappen einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg und profitierte dabei von einer etwas paradoxen Anfangsphase: Denn weil es hinter ihm lange spannend war, wurde es für Verstappen vorne recht schnell langweilig.

Hamilton kommt nicht vorbei

Der Niederländer, der die WM-Fahrerwertung nun mit 32 Punkten vor Hamilton anführt, profitierte davon, dass sich Norris und der britische Weltmeister im ersten Viertel des Rennens ein erbittertes Duell um Position zwei lieferten. Hamilton, auf Rang drei liegend, war eigentlich schneller als Norris, er schaffte es aber lange Zeit nicht, an seinem britischen Landsmann vorbei zu kommen. Verstappen, der von der Pole Position ins Rennen gegangen war und auch den Start in Spielberg gewonnen hatte, zog derweil an der Spitze einsam seine Kreise und baute seinen Vorsprung immer mehr aus.

Lewis Hamilton hatte im Mercedes Probleme mit seinem Auto, konnte aber auch vorher schon nicht mithalten

Als Hamilton den McLaren in der 20. Runde endlich überholen konnte, war Verstappen bereits neun Sekunden enteilt. Da der Red Bull des Niederländers momentan das beste und schnellste Fahrzeug der Formel 1 ist, baute der Niederländer seinen Vorsprung auf Hamilton bis zu seinem Boxenstopp in der 32. Runde sogar noch aus. Hamilton hatte eine Runde zuvor neue Reifen bekommen. Das Zeitpolster Verstappens reichte locker aus, um auch nach dem Stopp vorne zu bleiben.

Hamilton muss Bottas und Norris passieren lassen

Wie bereits eine Woche zuvor ging es für Verstappen und seine Rennstrategen jetzt nur noch darum, die Reifen zu managen, ohne größere Probleme an den zu überrundenden Fahrern vorbei zu kommen und den Vorsprung zu verwalten. Das gelang eindrucksvoll. "Das Auto hat sich super angefühlt, auch die Reifen. Es war toll hier zu fahren", analysierte Verstappen im Ziel. "Ich bin selbst ein bisschen überrascht, wie gut es gelaufen ist." Red Bull spielte allerdings auch in die Karten, dass Hamilton nach knapp 50 Runden über Probleme am Unterboden klagte.

Nach 52 von 71 Runden winkten die Mercedes-Teamleitung Bottas an Hamilton vorbei, wenig später musste der siebenfache Weltmeister auch Norris ziehen lassen. In der 54. Runde kam Hamilton schließlich ein weiteres Mal an die Box, bekam frische Reifen und ging als Vierter wieder auf die Strecke. Verstappen lag mittlerweile so weit vorne, dass er sogar Zeit für einen weiteren Boxenstopp hatte. Mit den neuen Pneus verbesserte Verstappen seine eigene Bestzeit noch einmal und sicherte sich so auch den Extrapunkt für die schnellste Rennrunde.

Max-Verstappen-Festspiele in Oranje - die niederländischen Fans waren begeistert

So hatte er kurz vor dem Erreichen der Ziellinie sogar noch Zeit, den Jubel seiner frenetischen Fans zu genießen. Weil Österreich die Corona-Beschränkungen aufgehoben hatte, waren insgesamt 132.000 Zuschauer an der Strecke - traditionell besetzten die ganz in Orange gekleideten Verstappen-Fans eine ganze Tribüne. "Es ist unglaublich all die Fans hier zu sehen, überall Orange, vor allem auf der letzten Runde", freute sich Verstappen nach dem Rennen. "Vielen Dank, dass alle gekommen sind!"

Schwarzes Wochenende für Vettel

Alles andere als gut lief das Wochenende für Sebastian Vettel im Aston Martin. Nachdem er in der Qualifikation zunächst Achter wurde, versetzten ihn die Rennkommissare um drei Startplätze nach hinten, weil er Fernando Alonso auf dessen schneller Runde behindert hatte.

Kurz vor dem Ende des Rennens lag Vettel auf dem 13. Rang, als ihm sein alter Teamkollege bei einem Überholmanöver ins Auto fuhr. Vettel war eigentlich schon am Finnen vorbei, als der nach innen zog und in Vettels linkes Hinterrad krachte. Beide Autos drehten sich von der Strecke ins Kiesbett. Nur weil sie einmal weniger überrundet worden waren als der 18. Mick Schumacher, wurden Räikkönen und Vettel als 16. und 17. gewertet.