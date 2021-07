Lewis Hamilton in Ungarn auf der Pole Position

Lewis Hamilton hat sich die letzte Pole Position vor der Sommerpause und die 101. in seiner Formel-1-Karriere gesichert. Der siebenmalige Weltmeister ließ in der Qualifikation zum Großen Preis von Ungarn WM-Spitzenreiter Max Verstappen keine Chance. Hamilton war über vier Zehntelsekunden schneller.

Auch Bottas schnell unterwegs

Vor Red-Bull-Pilot Verstappen schob sich auch noch Valtteri Bottas im zweiten Mercedes. Von Position zehn wird Sebastian Vettel im Aston Martin am Sonntag (15.00 Uhr) in das elfte Saisonrennen starten. Mick Schumacher konnte nach einem Trainingsunfall nicht an der Qualifikation teilnehmen. Sein Haas-Rennwagen konnte nicht rechtzeitig repariert werden.

ml/sn (dpa, SID)