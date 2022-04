Faktencheck: Keine "lebenden Leichen" in Butscha

Es sind grauenhafte Aufnahmen, die seit dem Wochenende kursieren: Eine Straße in Butscha nahe Kiew ist übersät mit Leichen. Sie tragen keine Uniform. Einige sind gefesselt. Nach Aufnahmen vom ukrainischen Militär veröffentlicht wurden, berichteten auch internationale Journalisten über die Toten von Butscha.

Die Erschießung der Zivilisten wird abziehenden russischen Soldaten vorgeworfen: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von einem "Völkermord", Bundeskanzler Olaf Scholz verurteilte die "Verbrechen der russischen Streitkräfte" und UN-Generalsekretär António Guterres zeigte sich "zutiefst schockiert".

Gleichzeitig kursiert in den sozialen Netzwerken befeuert von russischer Seite ein ungeheurer Vorwurf: alles nur inszeniert. Das russische Verteidigungsministerium schreibt auf Telegram, dass die Videos aus Butscha eine "inszenierte Produktion und Provokation" seien.

Die russische Botschaft in Deutschland sekundiert und hält Fotos und Videos aus Butscha für "eine weitere Inszenierung des Kiewer Regimes für westliche Medien" und die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Marija Sacharowa, will sogar wissen, dass die USA und die NATO die Aufnahmen "bestellt" hätten, um Russland die Schuld zuzuschieben.

Beweise für diese Behauptungen liefert keine der russischen Institutionen. Pro-russische Accounts greifen das Narrativ in den Sozialen Medien auf: Die Leichen seien gar keine, sondern Leichendarsteller, alles sei eine große Lüge. Beweis soll dabei ein Video sein, das Leichen auf einer Straße in Butscha zeigt.

Behauptung: "Mehr über das Fake-Massaker von Butscha. Die 'Leiche' rechts im Bild bewegt ihren Arm", behauptet ein Nutzer. Und ein anderer fragt sarkastisch: "Leichen säumen die Straßen, es ist ein Anblick des Grauens... aber halt, eine davon bewegt ihre Hand? Und eine weitere richtet sich plötzlich wieder auf? Was wird hier eigentlich gespielt?"

DW Faktencheck: Falsch.

In dem gezeigten Video ist weder eine Leiche zu sehen, die ihre Hand hebt, noch eine, die plötzlich wieder aufsteht. Wir haben beide Behauptungen überprüft und den Ort des Geschehens lokalisiert. Es handelt sich um die Yablunska Straße im Süden der Stadt Butscha. Auf Google-Streetview-Aufnahmen von 2015 sind einige Gebäude aus dem Video wiedererkennbar, wenngleich seitdem offenbar in der Straße gebaut wurde. Die Wagenkolonne, aus der das Video aufgenommen wurde, fuhr in nordöstliche Richtung.

Zerstörung und Tod: Nach der Befreiung offenbarten sich Gräueltaten in Butscha

Die erste Behauptung zum Video bezieht sich auf eine angebliche Handbewegung, die eine Leiche gemacht haben soll. Gemeint ist eine Leiche rechts im Bild, an der die Wagenkolonne vorbeifährt. Tatsächlich scheint sich etwas zu bewegen als die grobpixelige Aufnahme der Leiche näherkommt, doch es ist keine Hand.

Bildanalysen der DW zeigen: Es handelt sich um einen Regentropfen auf der Frontscheibe des Wagens, aus dem gefilmt wird. Dieser Tropfen, nach oben bewegt durch den Fahrtwind, sorgt im Video für den Eindruck einer Bewegung. Eine andere Version des Videos in besserer Auflösung zeigt eindeutig, dass es sich um einen Wassertropfen handelt und nicht um eine Handbewegung.

Video ansehen 00:40 Videoanalyse: Tropfen statt Handbewegung

Die zweite Behauptung bezieht sich auf eine weitere Leiche, die das Auto, aus dem gefilmt wird, passiert. Diese Leiche soll angeblich wieder aufgestanden sein, nachdem das Auto den Körper passiert habe. Dies sei im Rückspiegel des Wagens kurz erkennbar.

Auch hier eine falsche Darstellung. Die Leiche bleibt weiter am Boden liegen, wie die DW in der Videoanalyse feststellen konnte. Die Bewegung von Fahrzeug in Verbindung mit dem Schwenk der Kamera nach vorne mag eine Erklärung für die falsche Interpretation sein. Da Außenspiegel in der Regel eine Krümmung haben, wirkt das Blickfeld vergrößert. Tatsächlich zeigt eine verlangsamte Wiedergabe, dass die Leiche auch in der Spiegelung des Rückspiegels noch am Boden liegt.

Video ansehen 00:22 Videoanalyse: Keine Leiche, die aufsteht

Es ist nicht das erste Mal in diesem Krieg, dass mutmaßliche Kriegsverbrechen von russischer Seite negiert werden und stattdessen die Beweise für ebendiese Verbrechen als Fake bezeichnet werden. Auch der Angriff auf ein Krankenhaus mit Geburtsklinik in Mariupol wurde unter anderem vom russischen Botschafter im UN-Sicherheitsrat als "Schauspiel" abgetan.

Tatsächlich sind der Angriff und seine Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung inzwischen detailliert dokumentiert. Beweise für eine angebliche Inszenierung des Angriffs blieb die russische Regierung auch damals schuldig.

Mitarbeit: Tatjana Schweizer

Mehr zur Arbeit der Faktencheck-Redaktion im Ukraine-Krieg: