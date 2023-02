DW Nachrichten

Faktencheck: Ein Jahr Krieg in der Ukraine, ein Jahr Desinformationskrieg

Seit einem Jahr stehen in der Ukraine die Waffen nicht mehr still, Tausende wurden getötet. Und die Desinformation nimmt zu - die Kampagnen werden immer ausgefeilter und verbreiten sich über zahlreiche Kanäle. Wir haben uns angesehen, wie sich die Desinformation über den Krieg in der Ukraine in den letzten 12 Monaten verändert hat - sowohl auf russischer als auch auf ukrainischer Seite.