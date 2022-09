Basketball-EM: Deutschland will Weltmeister Spanien ein Bein stellen

Deutschlands Basketballer greifen nach den Sternen. "Natürlich wollen wir jetzt Gold", sagte Center Daniel Theis vor dem Halbfinale der Heim-Europameisterschaft an diesem Freitag gegen Spanien. Der überraschende 107:96-Sieg gegen die favorisierten Griechen um NBA-Superstar Giannis Antetokounmpo hat sogar in der Basketball-Diaspora Deutschland für so etwas wie Euphorie gesorgt.

"Es war der Plan, dass wir Basketball wieder auf die Landkarte bringen", sagte Center Johannes Thiemann nach dem Viertelfinal-Coup in Berlin. "Wir haben versucht, Basketball durch unser Spiel populärer in Deutschland zu machen." Das ist dem Team schon jetzt gelungen. Die deutschen Sportfans reden nicht mehr nur über Fußball, sondern plötzlich auch über diese faszinierende Basketball-Mannschaft von Nationaltrainer Gordon Herbert.

Mehr als zwei Millionen Menschen verfolgten die TV-Liveübertragung des Viertelfinals im Sender RTL, der im Verlauf des Turniers in die Übertragung einstieg und auch das Halbfinale sowie das folgende Finale oder Spiel um Platz drei der Deutschen zeigen wird. Frei empfangbar waren die Spiele der DBB-Auswahl auch zuvor schon beim Bezahlsender Magentasport, der alle EM-Partien zeigt, die der Deutschen aber unverschlüsselt.

Spaniens Team im Umbruch

"Wir haben eine coole Truppe", findet Maodo Lo, Point Guard des deutschen Teams. Gegen Spanien wolle die Mannschaft "mit Selbstbewusstsein spielen, so wie wir das bisher im Turnier gemacht haben: Physisch verteidigen, einander aushelfen, schnell spielen in der Offensive."

Der Gegner ist kein Geringerer als der aktuelle Weltmeister. 2019 in China holten sich die Spanier den Titel. Allerdings befindet sich das Team im Umbruch. Weltstars wie die Brüder Pau und Marc Gasol haben sich altersbedingt aus der Nationalmannschaft verabschiedet. Von der "Goldenen Generation", die neben dem EM-Titel auch drei Europameisterschaften (2009, 2011 und 2015) gewann, ist nur noch der 37 Jahre alte Rudy Fernandez von Real Madrid geblieben.

Mit vereinten Kräften hielten die deutschen Basketballer Griechenlands Star Giannis Antetokunmpo (l.) in Schach

Dennoch sind die Spanier noch im Rennen - im Gegensatz zu anderen vor der EM als Favoriten gehandelten Teams. Titelverteidiger Slowenien um Superstar Luka Doncic scheiterte im Viertelfinale an Polen. Serbien mit NBA-MVP Nikola Jokic zog bereits im Achtelfinale gegen Italien den Kürzeren. Und Griechenland mit dem überragenden Antetokounmpo fand seinen Meister im deutschen Team.

Defensiv gefordert

Die Spanier, sagt Kapitän Dennis Schröder, "haben jetzt nicht einen Giannis, aber viele gute Rollenspieler, die auch wirklich 20 Punkte auflegen können." Zudem seien sie auch physisch sehr stark. Schröder, der am Mittwoch seinen 29. Geburtstag feierte, hatte im Viertelfinale gegen Griechenland 26 Punkte erzielt und eine überragende Leistung gezeigt. Die Hälfte seiner Drei-Punkte-Würfe landeten im Korb.

Man könne nicht darauf setzen, dass Schröder und Co. gegen Spanien ihre überragende Viertelfinal-Trefferquote von 54,8 Prozent bei ihren Distanzwürfen wiederholten, mahnt Bundestrainer Herbert. Der Schlüssel zum Erfolg liege in der Defensive. Um den Weltmeister zu stoppen, so der 63 Jahre alte Kanadier, sei es wichtig, "über 40 Minuten gut zu verteidigen", sprich über die gesamte Spieldauer.

"Mission noch nicht beendet"

Seit Silber 2005 mit einem damals überragenden Superstar Dirk Nowitzki hat kein deutsches Team mehr eine Medaille bei einer Europameisterschaft gewonnen. Als Herbert einen Platz unter den besten Drei als Ziel für die Heim-EM ausgegeben hatte, war er noch belächelt worden. Jetzt ist die erste Medaille nach 17 Jahren Durststrecke zum Greifen nahe. Selbst wenn die deutsche Mannschaft gegen Weltmeister Spanien verlieren sollte, spielt sie am Sonntag um Bronze.

Bisher alles richtig gemacht - Bundestrainer Gordon Herbert

Aber vielleicht winkt ja tatsächlich sogar Gold. Es wäre der zweite deutsche EM-Triumph nach dem unvergessenen Überraschungserfolg von 1993 gegen Russland. Auch damals wurde das Turnier in Deutschland ausgespielt. "Wir haben erwartet, so weit zu kommen", sagte Bundestrainer Herbert vor dem Halbfinale in Berlin. "Aber unsere Mission ist noch nicht beendet."