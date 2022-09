Was man zur Basketball-EM wissen muss

Die 41. Basketball-EM wird ein Heimspiel für die Auswahl von Bundestrainer Gordon Herbert. Das Team des Deutschen Basketball Bundes (DBB) trägt seine Vorrundenspiele in Köln aus, die Finalrunde geht in Berlin über die Bühne. Weitere Spielorte in der Gruppenphase sind Tiflis, Mailand und Prag. Am 18. September findet das Endspiel statt.

In welchem Modus wird gespielt?

Die Vorrunde besteht aus vier Sechsergruppen, in denen jedes Team einmal gegen jedes andere spielt. Die besten vier Mannschaften kommen anschließend ins Achtelfinale. Dann geht es im K.o.-System bis zum Endspiel weiter.

Wer sind des Stars des Turniers?

Es sind einige Top-Spieler aus der nordamerikanischen Profiliga NBA dabei. Schillerndste Figuren sind wohl Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo und Nikola Jokic. Doncic, Anführer des Titelverteidigers Slowenien und Guard der Dallas Mavericks, wirkt zwar nie wirklich austrainiert, ist aber dennoch schnell und wurfsicher. Der Serbe Jokic, der in der NBA für die Denver Nuggets spielt und dort in diesem Jahr zum zweiten Mal in Folge als Most Valuable Player ausgezeichnet wurde, kann alles: Punkte machen, Rebounds holen, Vorlagen geben - dazu ist er sicher von der Drei-Punkte-Linie und beim Freiwurf.

Zwei Top-Stars der NBA, die auch bei der EuroBasket dabei sind: Nikola Jokic (l.) und Luka Doncic (r.)

Antetokounmpo ist der imposanteste der drei. Der Grieche, der sein Geld beim NBA-Champion von 2021, den Milwaukee Bucks verdient, vereint Power und Eleganz. Vor allem, wenn er mit Tempo zum gegnerischen Korb zieht, ist "The Greek Freak" kaum zu stoppen. Auf deutscher Seite stechen Point Guard Dennis Schröder und Flügelspieler Franz Wagner qualitativ heraus.

Wer sind die Favoriten auf den Titel?

Heißester Anwärter auf die Europameisterschaft ist in diesem Jahr das Team aus Serbien um Superstar Jokic. Der zweite Star des Vize-Europameisters von 2017 sitzt auf der Bank: Svetislav Pesic ist der wohl erfahrenste Trainer des Turniers. Zweimal war er bereits Europameister-Coach: 1993 mit Deutschland, 2001 mit Jugoslawien. Mit den Jugoslawen gewann er 2002 auch die WM. Neben den Serben haben Titelverteidiger Slowenien, Frankreich und Griechenland wohl die besten Chancen auf den Titel.

Was kann die deutsche Mannschaft erreichen?

Erklärtes Ziel der DBB-Auswahl ist eine Medaille. Doch schon der Weg durch die Vorrunde wird schwer. Neben Auftaktgegner Frankreich mit dem besten Verteidiger der NBA, Rudy Gobert, warten dort Geheimfavorit Litauen und Titelverteidiger Slowenien. Noch vor Wochen wurde der deutsche Kader als der "beste aller Zeiten bezeichnet" - nicht ganz zu Unrecht, allerdings gab es seitdem einige Absagen und Verletzungen.

Wie gut ist das deutsche Team wirklich? Bundestrainer Herbert (2.v.l.) und seine Spieler wollen eine Medaille

So verzichteten mit Maxi Kleber von den Dallas Mavericks und Isaiah Hartenstein von den New York Knicks zwei NBA-Spieler auf eine EM-Teilnahme. Hinzu kommt mit Tibor Pleiß ein weiterer Ausnahmespieler, der ebenfalls absagte. Der 2,18-Meter-Center hat mit dem türkischen Klub Anadolu Efes Istanbul 2021 und 2022 die EuroLeague gewonnen. Moritz Wagner von den Orlando Magic ist verletzt. Auch Center Daniel Theis, der kürzlich zu den Indiana Pacers wechselte, war zuletzt angeschlagen, ist aber rechtzeitig wieder fit geworden. Trotzdem weiß keiner so recht, wie gut die Mannschaft wirklich ist. In der Vorbereitung gab es Licht und Schatten: Im Testspiel gegen Serbien setzte es eine krachende Niederlage. Die WM-Qualifikation gegen unterlegene Schweden war mäßig, sehr gut dagegen der Auftritt gegen die Slowenen um Doncic, gegen die man klar mit 90:71 gewinnen konnte.