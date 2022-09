Die Stars der Basketball-EM 2022

Luka Doncic

Schnell, dribbelstark, ball- und wurfsicher, einfach extrem vielseitig - so kann man die vielen Qualitäten Luka Doncics kurz zusammenfassen. Der 2,01 Meter große Guard ist schon als Teenager herausragend. 2018 führt er Real Madrid als 18-Jähriger zum Sieg in der EuroLeague. In der NBA ist der Europameister von 2017 Nachfolger von Dirk Nowitzki als Go-To-Guy der Dallas Mavericks.