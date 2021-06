EURO 2020: Österreich folgt Niederlande ins Achtelfinale

Riesenerfolg für Österreichs Fußballer: Erstmals erreichte eine Mannschaft aus der Alpenrepublik die K.o.-Runde einer Europameisterschaft. In Bukarest gewann das Team des deutschen Trainers Franco Foda das "Finale um Platz zwei" der Gruppe C gegen die Ukraine verdient mit 1:0 (1:0) und steht im Achtelfinale. "Wir wollten Geschichte schreiben", sagte Foda. "Das haben wir erreicht."

Matchwinner der Österreicher war Christoph Baumgartner. Der Profi, der sein Geld beim Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim verdient, drückte einen von David Alaba getretenen Eckball mit der Schuhsohle aus kurzer Entfernung über die Linie (21.). "Ich kann es noch nicht realisieren", sagte Baumgartner nach dem Abpfiff. Rund zehn Minuten nach seinem Treffer hatte der 21-Jährige nach einem Zusammenprall mit einem ukrainischen Spieler ausgewechselt werden müssen: "Mir tut der Schädel richtig weh."

Die Österreicher treffen am kommenden Samstag in der Runde der besten 16 in London auf Italien. Trotz der Niederlage darf auch die Ukraine noch darauf hoffen, als einer der vier besten Gruppendritten die K.o.-Runde zu erreichen.

Doppelpack von Wijnaldum

Als Sieger der Gruppe C hatten vorher bereits die Niederlande festgestanden. Das Oranje-Team feierte in Amsterdam im dritten Spiel den dritten Sieg: 3:0 (1:0) gegen EM-Neuling Nordmazedonien. Memphis Depay (24.) und Georginio Wijnaldum (52. und 58.) erzielten die Treffer für die Mannschaft von Bondscoach Frank de Boer.

Spalier der Mazedonier für Fußball-Legende Goran Pandev (4.v.r.)

Bei den Mazedoniern feierte Fußball-Legende Goran Pandev einen emotionalen Abschied aus der Nationalmannschaft. Als der 37 Jahre alte Stürmer in der 68. Minute ausgewechselt wurde, bildete die komplette Mannschaft Nordmazedoniens für ihn ein Spalier. Vor dem Spiel hatte der niederländische Kapitän Wijnaldum dem mazedonischen Routinier ein Oranje-Trikot mit der Nummer 122 überreicht. Die EM-Partie war Pandevs 122. Länderspiel - sein letztes.