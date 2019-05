Eden Hazard: Gala-Auftritt zum Abschied

Als das Finale der Europa League vorbei war und die Spieler des FC Chelsea den verdienten 4:1-Sieg gegen den Lokalrivalen FC Arsenal feierten, gab es keine zwei Meinungen darüber, wer den Hauptanteil am Erfolg der "Blues" hatte: "Er ist ein Superspieler, ein Star. Das hat er heute gezeigt", sagte Mitspieler Pedro über den Matchwinner und schob nach: "Er ist der Beste!" Mit dieser Lobhudelei meinte der Spanier seinen Teamkollegen mit der Rückennummer "10", Eden Hazard.

Auf dem Weg nach Madrid

Der Belgier hatte zuvor ein Riesenspiel gezeigt. Immer beweglich, immer gefährlich lenkte er seine Mannschaft vor allem in der zweiten Halbzeit in Richtung Sieg. Das 2:0 durch Pedro bereitete er mit einem Pass, der für die Abwehrspieler des FC Arsenal viel zu schnell war, vor, das 3:0 und das 4:1 erzielte er selbst. "Es ist ein Super-Gefühl, wenn du so ein Spiel gewinnst", sagte er anschließend. "Die Fans warten jetzt darauf, dass wir die Trophäe in die Höhe heben. Die ganze Chelsea-Familie ist glücklich."

Letzter Abgang? In der 88. Minute wurde Eden Hazard unter lautem Beifall ausgewechselt

Fraglich ist allerdings, wie lange Hazard dieser Familie noch angehören wird. Seit sieben Jahren trägt der mittlerweile 28-Jährige, dessen jüngerer Bruder Thorgan im Sommer von Borussia Mönchengladbach nach Dortmund wechselt, das blaue Trikot der West-Londoner. Jetzt - nachdem bereits im vergangenen Sommer wild darüber spekuliert worden war - steht ein Wechsel zum spanischen Rekordmeister Real Madrid im Raum. Angeblich soll Hazard bereits zugesagt haben. Er hat ohnehin nie einen Hehl daraus gemacht, dass er gerne für die "Königlichen" spielen würde. Laut britischen Medienberichten sollen sich kurz vor dem Europa-League-Finale auch die Vereine geeinigt haben: Die "Sun" schreibt, dass Hazard für 113 Millionen Euro die Klubfarben wechselt.

Fast eine Abschiedsrede

Hazard selbst wollte im Jubel von Baku keine konkreten Ansagen dazu machen. "Ich habe meine Entscheidung vor zwei Wochen getroffen, wir werden in ein paar Tagen sehen, wohin es dann geht. Jetzt kommt es auf die Klubs an. Ich kann nur warten, genau wie die Fans", sagte er und schob fast dann doch fast schon eine Abschiedsrede nach: "Es war immer mein Traum in der Premier League zu spielen. Ich habe das sieben Jahre lang gemacht, bei einem der besten Vereine der Welt. Jetzt ist es vielleicht Zeit für eine neue Herausforderung."

Auch wenn er tatsächlich geht, die Chelsea-Fans werden ihren Superstar immer im Herzen tragen, den es jetzt zu einem anderen Verein seines Herzens zieht. Der Sieg gegen Arsenal wird es Hazard leichter machen, Chelsea "goodbye" zu sagen. Für die Anhänger macht es seinen Abschied umso schwerer - haben sie doch einmal mehr vor Augen geführt bekommen, wie schwer Eden Hazard zu ersetzen sein wird.