Diese Kulturschaffenden starben 2018

Wir trauern um...

V.S. Naipaul

Als der britische Autor V.S. Naipaul im Jahr 2001 den Literatur-Nobelpreis erhielt, bezeichnete ihn die Königlich Schwedische Akademie als "literarischen Weltumsegler". Seine Themen waren Rassismus, Postkolonialismus und die Entwurzelung des Menschen. Vidiadhar Surajprasad Naipaul wurde 1932 in Chaguanas in der Nähe von Port of Spain auf Trinidad geboren, er starb am 11. August in London.