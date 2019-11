Deutsche Einheit - Vorbild für Kaschmir?

Indien und Pakistan kontrollieren jeweils einen Teil des Gebiets im Himalaya, beanspruchen es aber beide vollständig. Beide verweigern sich Forderungen nach einem unabhängigen und ungeteilten Kaschmir, das von den Kaschmiri selbst geführt wird.

Der jahrzehntelange Konflikt flammte erneut auf, als am 5. August der indische Ministerpräsident Narendra Modi dem halbautonomen Bundesstaat Jammu und Kaschmir die Sonderrechte entzog und eine Ausgangssperre verhängte. Vergangene Woche trat eine politische Neuordnung in Kraft. Von dem bisherigen Bundesstaat Jammu und Kaschmir wurde die Region Ladakh abgespalten. Beide Territorien genießen in Indien nun weit weniger Autonomie als zuvor.

Die Aufteilung Kaschmirs nach der Änderung der politischen Ordnung in Indien Ende Oktober

Die Entscheidung aus Neu-Delhi, Kaschmir den Sonderstatus zu entziehen, entfachte erneut die Free-Kashmir-Bewegung auf beiden Seiten der Demarkationslinie, der sogenannten Line of Control. Zuletzt mehrten sich Berichte über große Demonstrationen im pakistanischen Teil Kaschmirs. Im vergangenen Monat gab es Zusammenstöße zwischen Protestierenden und der Polizei in der Regionalhauptstadt Muzaffarabad. Die Polizei versuchte, eine von der People's National Alliance (PNA) organisierte Protestveranstaltung aufzulösen. Die PNA strebt ein unabhängiges Kaschmir an.

Kaschmirische Aktivisten, die sich eine Unabhängigkeit sowohl von Indien als auch Pakistan wünschen, sagten der Deutschen Welle, sie fühlten sich sehr inspiriert von der Bewegung, die 1989 in der DDR die Mauer zwischen Ost- und Westberlin zu Fall brachte, was ein knappes Jahr später zur deutschen Einheit führte.

Proteste im pakistanischen Teil Kaschmirs - die Forderungen nach Unabhängigkeit werden lauter

Wie Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg sei auch die Himalaya-Region von verschiedenen Mächten aufgeteilt worden und es sei "eine Mauer (Line of Control, Anm. d. Red.) errichtet worden, um Menschen zu trennen". Diesen Vergleich zieht Toqeer Gilani, Präsident der Jammu-Kaschmir-Befreiungsfront (JKLF) im pakistanischen Teil Kaschmirs. Damals habe es geheißen, die Teilung zwischen Ost- und Westdeutschland sei wegen ideologischer Unterschiede nötig gewesen, so Gilani. "Das haben wir in Kaschmir auch erlebt." Er ist sicher: "Wenn Deutschland vereint werden konnte, kann es Kaschmir auch."

Einige Experten sagen, obwohl die Prozesse in Deutschland und Kaschmir nicht deckungsgleich sind, könnten sich Unabhängigkeitsbewegungen in Kaschmir trotzdem die deutsche Einheit zum Vorbild nehmen.

"Angesichts des Mauerfall-Jubiläums sollten wir uns freuen, dass Menschen Zeiten der Not und Teilung überwinden können", sagt Shaffaq Mohammed, ein britisch-kaschmirischer Abgeordneter im Europaparlament. "Wenn die Kaschmiri von Indien und Pakistan unabhängig sein wollen, ist das ihr gutes Recht." In Anspielung auf die Abriegelung Kaschmirs durch Indien und die Unterdrückung in der DDR sagt der Abgeordnete der Liberaldemokraten weiter: "Man kann Leute bedrohen, man kann sie foltern, aber man kann ein Land nicht aus Angst heraus regieren."

Auch Ali Raza Syed denkt, der deutsche Prozess könnte Kaschmir als Vorbild dienen. Wie in Deutschland vor 1990 seien im indischen und pakistanischen Teil Kaschmirs Familien getrennt, so der Vorsitzende des Kaschmir Council, einer Nichtregierungsorganisation in Brüssel. "Sie haben dieselbe Kultur, dieselbe Sprache."

Nicht als Blaupause denkbar

Nach Meinung anderer Experten lässt sich das deutsche Modell auf Kaschmir nur eingeschränkt übertragen. So sieht das auch Talat Bhat, Direktor der in Stockholm ansässigen Nordic Kashmir Organization, die sich für ein unabhängiges, säkulares und vereintes Kaschmir einsetzt. "Die Vereinigungsmärsche finden nur im vom Pakistan geführten Teil Kaschmirs statt. In der indisch-kontrollierten Region gibt es so einen Impuls nicht - hauptsächlich wegen der Tatsache, dass Indien seit dem 5. August prominente Politiker und Aktivisten eingesperrt hat", sagt Bhat.

Kaschmir: Leben mit der Ausgangssperre Unter Hausarrest Seit dem 5. August gilt eine Ausgangssperre für die Menschen in der indischen Provinz Jammu und Kaschmir. Die Zentralregierung hat sie verhängt, weil sie einen Aufstand gegen eine weitreichende Entscheidung befürchtet: Die hindu-nationalistische Regierung hat der mehrheitlich muslimischen Region ihren Sonderstatus entzogen und so ihre Kontrolle über den Bundesstaat ausgeweitet.

Kaschmir: Leben mit der Ausgangssperre Stille Post Zusätzlich gilt eine umfassende Informationssperre: Internet- und Telefonleitungen sind tot, nur bei manchen Behörden kann man mit Glück kurz telefonieren. Viele haben seit Beginn der Ausgangssperre nichts mehr von ihren Angehörigen gehört. Immerhin erscheinen, wenn auch unter widrigen Bedingungen, noch eine Handvoll lokaler Zeitungen - die sind dann rasch ausverkauft.

Kaschmir: Leben mit der Ausgangssperre Hinter Gittern Nicht alle Kaschmiris sitzen zu Hause, so wie diese Familie in Srinagar. Die Polizei vermeldete vergangene Woche 300 Festnahmen, zum Teil als "Präventivmaßnahme". Gerüchte sprechen von 500 Festgenommenen, wie Reuters berichtet. Aktivisten verbreiteten ein Video eines 11-jährigen Jungen, der von angeblicher Polizeigewalt in Gewahrsam berichtet - und von noch jüngeren Festgenommenen.

Kaschmir: Leben mit der Ausgangssperre Tränen der Verzweiflung Jameela, die Mutter des 28-jährige Koranlehrers Irfan Ahmad Hurra, berichtet unter Tränen, ihr Sohn sei am 5. August festgenommen worden. "Ich weiß nicht, was ihm vorgeworfen wird. Wir wissen nicht, wo er ist." Sie sagte, er sei krank und benötige Medikamente. Schon in der Vergangenheit war Hurra laut seiner Familie in Gewahrsam, weil ihm Unruhestiftung und Sachbeschädigung vorgeworfen wurde.

Kaschmir: Leben mit der Ausgangssperre Soldat müsste man sein... Während die indischen Soldaten sich frei bewegen können, dürfen die mehr als vier Millionen Einwohner des Kaschmirtals offiziell nicht einmal zum Einkaufen in die Stadt. Die indische Armee ist in der Region schon lange sehr präsent, in den Tagen vor der Ankündigung wurden noch einmal mindestens 10.000 zusätzliche Soldaten in den Kaschmir verlegt.

Kaschmir: Leben mit der Ausgangssperre Alltag im Ausnahmezustand Fotos wie dieses erwecken einen Anschein von Normalität trotz der Blockade. Die meisten Bewohner der Region haben solche Ausgangssperren schon mehrfach erlebt, zum Beispiel 2008, 2010 und 2013. Damals gab es Massenproteste gegen die indische Regierung, die mit Ausgangssperren reagierte - jedoch noch nie so umfangreich wie heute: Das Telefon-Festnetz ist zum ersten Mal abgeschaltet.

Kaschmir: Leben mit der Ausgangssperre Wann kommen die Kunden? Eigentlich ist die Provinzhauptstadt Srinagar mit einer Million Einwohnern ein belebter Ort. Doch wegen der Ausgangssperre bleiben nicht nur diesen Bäckern die Abnehmer für ihre Ware weg. Nur fürs islamische Opferfest am vergangenen Wochenende durften die Bewohner umfangreicher einkaufen gehen. Die Ausgangssperre führt zu Versorgungsengpässen, auch bei Medikamenten.

Kaschmir: Leben mit der Ausgangssperre Leben im "Freiluftgefängnis" In Srinagar bezeichnen Bewohner ihre Lage mittlerweile als "Freiluftgefängnis". An manchen Orten soll es Demonstrationen gegeben haben, die die Polizei mit Tränengas aufgelöst haben soll - was offiziell jedoch nicht bestätigt wird. Viele Kaschmiri sind zunehmend frustriert über "haalat" - "die Situation". Ein Mann sagte AP, sein Handy sei nur noch nützlich, um damit Soldaten zu bewerfen.

Kaschmir: Leben mit der Ausgangssperre Unmut hinter verschlossenen Toren Korrespondenten, die mit der lokalen Bevölkerung sprechen können, berichten von steigendem Unmut. Sätze wie "wir werden gegen Indien kämpfen" fallen. Viele Menschen tauschen Informationen darüber aus, an welchen Orten Aufstände stattfinden könnten. In der Region gibt es schon lange bewaffnete Rebellen, die für ein freies Kaschmir kämpfen. 2018 wurden 256 von ihnen getötet.

Kaschmir: Leben mit der Ausgangssperre Besonderer Bundesstaat Jammu und Kaschmir ist der einzige indische Bundesstaat, in dem die Mehrheit der Bevölkerung dem Islam angehört. Seit seiner Unabhängigkeit 1947 begreift Indien sich als Vielvölkerstaat. Dieses Selbstverständnis verschiebt sich jedoch in Richtung eines hinduistisch geprägten Nationalstaats: Narendra Modis hindu-nationalistische BJP dominiert die Politik, im Mai wurde sie erneut stärkste Kraft.

Kaschmir: Leben mit der Ausgangssperre Neu-Delhis langer Arm Während die Kaschmiris zu Hause ausharren, müssen sie befürchten, dass ihre Region sich nun verändert und sie womöglich zur Minderheit werden: Der von der BJP-Regierung abgeschaffte Sonderstatus verhinderte, dass Investoren aus dem Rest des Landes sich im Kaschmir niederließen. Tage vor der Bekanntgabe wurden Hindus zwar aus der Region gebracht, langfristig könnten sie die Region jedoch prägen.

Kaschmir: Leben mit der Ausgangssperre Droht Kaschmir neue Gewalt? Die Kinder, die bei diesen Soldaten stehen, haben nur Spielzeugpistolen - aber in der Region ist die Angst vor echter Waffengewalt groß: Pakistan, das ebenfalls Ansprüche auf die gesamte Kaschmir-Region erhebt, sieht eine "Gefahr für den Weltfrieden". Deshalb hat der dritte Anrainer, die Volksrepublik China, auf Bitte Pakistans nun das Thema im UN-Sicherheitsrat eingebracht. Autorin/Autor: David Ehl



Viele Menschen im indischen Teil Kaschmirs wünschen sich die Unabhängigkeit von Neu-Delhi, wollen aber nicht Teil von Pakistan werden. Umgekehrt gilt das Gleiche auf der anderen Seite der Demarkationslinie.

Siegfried O. Wolf, Forschungsdirektor in der Brüsseler Denkfabrik South Asia Democratic Forum (SADF), sagt, die deutsche Einheit beruhe auf der vollständigen Integration des einen Staates in einen anderen. In Ostdeutschland sei das politische, soziale und wirtschaftliche System des Westens eingeführt worden. "Das unterscheidet sich sehr von dem, was die Kaschmiri wollen. Anders ausgedrückt wäre das Modell der deutschen Vereinigung auf Kaschmir anwendbar, wenn sich der pakistanische Teil nicht nur mit dem indischen Teil Kaschmirs zusammenschließen wollen würde, sondern mit dem gesamten indischen Staat."

Fehlende internationale Unterstützung

Auch aus weiteren Gründen kann seiner Ansicht nach die Vorbildfunktion nur marginal sein. "In Deutschland hat vor allem die pro-demokratische Bewegung in der DDR den Prozess angetrieben. Dann hat sich die westdeutsche Gesellschaft solidarisch mit den Aktivisten auf der anderen Seite der Mauer gezeigt." Als richtungsweisend bezeichnet Wolf auch die Unterstützung der USA und der Sowjetunion auf dem Weg zur Deutschen Einheit. "So ein Szenario kann ich für Kaschmir nicht erkennen", sagt der Experte. Die internationale Gemeinschaft betrachtet den Kaschmir-Konflikt als bilaterales Problem zwischen Indien und Pakistan. Keine Führungsmacht unterstützt die Idee eines freien Kaschmirs.

Doch trotz der Unterschiede zu könnten die Kaschmiri viel von dem deutschen Weg lernen, denkt Syed vom Kashmir Council. "Vor drei Jahrzehnten war es unvorstellbar, dass Deutschland vereint werden könnte. Die Kaschmiri glauben, wenn es in Deutschland machbar war, kann das auch auf ihrem Gebiet geschehen." Seit dem 5. August, ergänzt er, seien die Menschen auf beiden Seiten der faktischen Grenze "stärker vereint denn je".