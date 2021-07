David Seymour: Magnum-Gründer und Menschenrechtsfotograf

David Seymours "Children of Europe"

Auf dem Heimweg entlang des Ghettos

Dawid Szymin wurde am 20. November 1911 in Warschau geboren. Als "Chim", so sein Spitzname, während des Kriegs die US-Staatsbürgerschaft bekam, nahm er den Namen David Seymour an. 1948 fotografierte er in seiner Geburtsstadt Schulkinder auf dem Heimweg. Dabei kommen sie an den Ruinen des Ghettos vorbei, in dem die jüdische Bevölkerung der Stadt während der deutschen Besatzung eingesperrt war.