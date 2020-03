Corona-Shutdown: 12 Filme zur Entschleunigung

Kino-Tipps in der Corona-Krise: 12 Filme über das Phänomen Zeit

Erlesene Schönheit: "In the Mood for Love"

In Schönheit sterben: 2000 begeisterte Wong Kar-Wai, in Shanghai geboren und in Hongkong aufgewachsen, Zuschauer und Kritiker. Wie andere Werke dieses Regisseurs auch, überwältigte "In the Mood for Love" den Betrachter mit Bildern, Einstellungen und Perspektiven, die den Begriff der Kinoästhetik neu definierten.