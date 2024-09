Champions League: Florian Wirtz macht den nächsten Schritt

In Fußball-Deutschland gilt die Nummer 10 von Double-Sieger Bayer Leverkusen als größtes Talent. Mit 21 Jahren debütiert er in der Champions League. Sein weiterer Karriereweg aber könnte bald aus Leverkusen hinausführen.

"Die Champions League ist die höchste Liga, die man spielen kann. Ich will ein sehr guter Fußballer werden, und deswegen will ich mich da auch mit den anderen messen", hat Florian Wirtz schon vor dieser Saison gesagt. "Wenn man ein großer Spieler werden will, dann muss man auch in die Champions League. Deswegen freue ich mich einfach darauf, dass ich jetzt auch da spielen darf."

Bei seinem Debüt in der Königsklasse bei Feyenoord Rotterdam benötigte Wirtz dann gerade einmal viereinhalb Minuten bis zu seinem ersten Treffer. Noch vor der Pause traf er zum zweiten Mal - am Ende gewann Leverkusen mit 4:0 (4:0). "Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass ich gleich mit zwei Toren aus der ersten Halbzeit rausgehe", sagte er hinterher nüchtern. "Das hat uns heute geholfen, daran kann man anknüpfen."

Herausragende Saison

Den Grundstein für die Teilnahme am wichtigsten Europapokal-Wettbewerb legten Wirtz und Co. in der vergangenen Saison, die für den Werksklub und seinen besten Spieler unerwartet erfolgreich verlief: Man wurde ungeschlagen Deutscher Meister und DFB-Pokalsieger und erreichte in der Europa League das Finale gegen Atalanta Bergamo . Wirtz wurde als bester Spieler der Bundesliga-Saison ausgezeichnet und als Torschütze des Jahres 2023.

Florian Wirtz hatte mit seinen Toren und Vorlagen einen großen Anteil am Gewinn der ersten deutschen Meisterschaft für Leverkusen Bild: Marius Becker/dpa/picture alliance

Aus der kollektiven Ausnahmeleistung der Mannschaft, die im Gewinn des Doubles endete, ragte der 21-jährige Wirtz noch heraus. 18 Tore und 20 Vorlagen gelangen ihm wettbewerbsübergreifend. "Wenn er auf dem Platz steht, haben wir einen Top-Spieler in der Mannschaft", sagte Meistertrainer Xabi Alonso und bezeichnete Wirtz wiederholt als "Unterschiedsspieler".

Fußball im Wohnzimmer mit Schwester Juliane

Die Grundlagen für die nahezu perfekte Ballbehandlung, auch auf engstem Raum und gegen mehrere Gegner, wurden bereits früh gelegt: Mit vier Jahren begann Wirtz, bei den "Bambinis" seines Heimatvereins Grün-Weiß Brauweiler, in einem Vorort von Köln zu spielen. Sein erster Trainer dort war sein Vater, der heute sein Berater ist. Hans-Joachim Wirtz erkannte schnell, welche Fähigkeiten sein Sohn mitbrachte und förderte sie entsprechend.

Außerdem war es im Hause Wirtz schier unmöglich, nicht mit einem Ball zu spielen, wie Florian Wirtz in Interviews mit der "Süddeutschen Zeitung" und dem Fußballmagazin "11 Freunde" verriet: "Bei uns zu Hause lagen immer Fußbälle rum, irgendjemand hat immer herumgekickt. Vor allem ich mit meiner Schwester Juliane."

Juliane Wirtz, ein Jahr älter als ihr Bruder Florian, ist auch Fußballprofi. Sie spielte früher ebenfalls in Leverkusen und steht mittlerweile für Werder Bremen in der Frauen-Bundesliga unter Vertrag.

"Wir hatten keinen Fernseher zur Unterhaltung, also haben wir im Wohnzimmer Fußball gespielt", erzählt Florian Wirtz. Es hätten immer "mindestens zehn Bälle" herumgelegen. "Wenn ich also in die Küche gegangen bin, um einen Teller zu holen, hatte ich einen Ball am Fuß."

Auch defensiv stark

In Erinnerung bleiben von Wirtz meistens die gelungenen Offensivaktionen. Wie er bei seinem "Tor des Jahres" ein ums andere Mal einen Haken schlug und die Freiburger Abwehrspieler reihenweise austanzte. Oder wie er beim Heimspiel gegen Werder Bremen, als der Werkself nur noch ein Sieg zur ersehnten ersten Meisterschaft fehlte, nach seiner späten Einwechslung noch einen Hattrick erzielte und damit gleich zweimal einen verfrühten Platzsturm der Fans auslöste.

Als Florian Wirtz gegen Bremen kurz vor Schluss das 4:0 erzielt, brechen die Dämme - kurz danach trifft er erneut: 5:0! Bild: David Inderlied/dpa/picture alliance

Auch in der Nationalmannschaft setzte Wirtz ein Ausrufezeichen, als er im Testspiel gegen Frankreich nach nur acht Sekunden traf und das schnellste Tor der DFB-Länderspielgeschichte schoss.

Dabei wird aber oft vergessen, wie sehr sich Wirtz auch defensiv ins Spiel seiner Mannschaft einbringt. Er läuft in jedem Spiel mehr als zehn Kilometer, weil er ständig verschiebt, Räume schließt, den Gegner entweder frontal anläuft oder ihn im Sprint verfolgt, um tief in der eigenen Hälfte einen verlorenen Ball zurückzuerobern.

Nach Kreuzband-Verletzung als Nummer 10 besser als zuvor?

Wirtz kam Anfang 2023 nach einer Kreuzbandverletzung wieder zurück, die ihn von März bis Dezember 2022 außer Gefecht gesetzt hatte. Er verpasste die Teilnahme an der WM in Katar, und auch sein Debüt in der Champions League verschob sich damals verletzungsbedingt. Die Vorrunden-Partien der Saison 2022/2023 erlebte er nur als Zuschauer. Leverkusen wurde Gruppendritter und setzte die Saison mit dem genesenen Wirtz in der Europa League fort.

Nach der Zwangspause führte Trainer Alonso Wirtz zunächst behutsam wieder an die Mannschaft heran. Doch schon bald war er wieder auf seinem angestammten Niveau und womöglich sogar noch besser als zuvor - spätestens mit Beginn der Ausnahme-Saison 2023/2024.

Xabi Alonso ist eine wichtige Bezugsperson für Florian Wirtz - der Spieler umgekehrt eine der zentralen Figuren für den Trainer Bild: Marius Becker/dpa/picture alliance

Seitdem trägt Wirtz auch die Rückennummer 10, die im Fußball eine besondere Bedeutung hat, weil große Spieler wie Pelé, Diego Maradona oder Lothar Matthäus sie getragen haben. "Flo ist ein ganz besonderer Spieler", sagt Xabi Alonso in der Amazon-Dokumentation "Bayer Leverkusen - A Dream comes true", die den Weg der Werkself zum Double-Gewinn nachzeichnet. "Die Nummer 10 ist ihm auf den Leib geschneidert. Er ist einer dieser außergewöhnlichen Spieler, die diese Rückennummer ehren. Es gibt nicht viele davon, aber Flo ist ganz sicher einer von ihnen."

Für Wirtz selbst hat die neue Rückennummer aber abseits vom Fußball eine persönliche Bedeutung, weil er das zehnte Kind in seiner Familie ist. "Ich habe neun Geschwister, ich bin der zehnte, deswegen ist es eine Nummer, die sehr gut zu mir passt."

Stetige Weiterentwicklung

In Leverkusen ist Wirtz neben Mittelfeld-Regisseur Granit Xhaka der Schlüsselspieler. In der Nationalmannschaft hat er sich ebenfalls etabliert und bildet mit Jamal Musiala und Kai Havertz ein Offensiv-Trio, das vom Gegner nur schwer unter Kontrolle zu bringen ist. Bei der Heim-Europameisterschaft hat Wirtz an seinem ersten großen Turnier teilgenommen. Er war in allen fünf EM-Spielen der Deutschen dabei - wenn auch nie über 90 Minuten - und erzielte zwei Tore. Wirtz gelang der erste Turniertreffer des DFB-Teams im Auftaktspiel gegen Schottland und der letzte beim Viertelfinal-Aus gegen den späteren Europameister Spanien.

Nachdem Wirtz bereits über 100 Bundesliga-Spiele bestritten hat, dazu 33-mal in der Europa League und 25-mal für die Nationalmannschaft auf dem Platz stand, ist das Debüt in der Champions League nun das nächste Karriereziel, das er abhaken kann. Sein Ziel und das der Leverkusener Mannschaft in dieser Saison ist es, in der Königsklasse die K.o.-Phase zu erreichen und in der Bundesliga erneut um den Titel mitzuspielen.

FC Bayern oder internationaler Top-Verein - wohin führt der Weg?

Was danach kommt, hängt von vielen Faktoren ab. Möchte Wirtz seinen Weg in Leverkusen fortsetzen und ein weiteres Jahr bleiben? Welche Klubs machen ihm ein Angebot? Bleibt Xabi Alonso Trainer in Leverkusen? Hält der Werksklub sein Niveau und qualifiziert sich auch in den kommenden Jahren für die Champions League?

Dass der Verein Wirtz gerne so lange wie möglich behalten möchte, ist klar. Sein Vertrag läuft noch bis 2027. Sollte man sich nicht auf eine Verlängerung des Kontrakts einigen können, bestünde von Vereinsseite erst 2026 Handlungsbedarf. Dann müsste man Wirtz ein Jahr vor Vertragsende transferieren, damit er 2027 nicht ablösefrei wechselt und Bayer 04 leer ausgeht. Immerhin beläuft sich Wirtz' Marktwert aktuell auf 130 bis 150 Millionen Euro - eine Summe, auf die auch der vom Bayer-Konzern finanzierte Werksklub nicht verzichten kann.

Bei den Spielen des Sohnes oft dabei: Vater und Berater Hans-Joachim Wirtz mit seiner Frau Karin Bild: Robin Rudel/Pressefoto Rudel/picture alliance

Doch es könnte auch schon früher zu einem Wechsel kommen. Neben internationalen Top-Adressen wie Real Madrid, FC Liverpool, oder Manchester City soll auch der FC Bayern interessiert sein. Laut Medienberichten hat Uli Hoeneß die Eltern von Florian Wirtz bereits vor Jahren zu sich eingeladen, um über eine Zukunft des Jungstars bei den Bayern zu sprechen. Ob der Kontakt noch besteht, ist unklar. Bestätigt oder dementiert hat Hoeneß das Treffen nie, gibt aber bezüglich Wirtz zu: "Jeder weiß, dass ich ihn gerne bei Bayern sehen würde."

Entscheidend ist allerdings, was Florian Wirtz möchte und vor allem, was sein Vater ihm rät. Zuletzt äußerte sich Hans-Joachim Wirtz im Februar 2024 zur Zukunft seines Sohnes. "Florian hat Vertrag bis 2027 in Leverkusen. Das wird auch grob die Zeitspanne sein, die er noch in Leverkusen verbringen wird." Man solle "die nächsten beiden Jahre abwarten, dann werden wir sehen, wohin der Weg führt", sagte Wirtz senior gegenüber einer Kölner Tageszeitung.

Damit steigt die Hoffnung der Bayer-Fans, dass sie die Fußballkunst ihrer Nummer 10 vielleicht doch noch etwas länger genießen dürfen - in der Bundesliga, im DFB-Pokal und nun auch in der Champions League.

Der Artikel wurde am 20. September aktualisiert.