Bundeswehr ist der Oberbegriff für die Streitkräfte der Bundesrepublik Deutschland. Sie wurde 1955 gegründet und ist eine Parlamentsarmee - bewaffnete Einsätze bedürfen der Zustimmung des Deutschen Bundestags.

Am 2. April 1993 beschloss die Bundesregierung die Beteiligung von Bundeswehrsoldaten an NATO-Einsätzen in Jugoslawien. Es war der erste internationale Kampfeinsatz deutscher Soldaten seit dem Zweiten Weltkrieg. In vielen Regionen der Welt ist die Bundeswehr inzwischen bei Kampfeinsätzen, Beobachtermissionen oder humanitären Hilfseinsätzen aktiv.