Die Bundesliga und ihr Russland-Geschäft

Und plötzlich war Schluss mit Bundesliga-Fußball im russischen Fernsehen: "Leider müssen wir die Ausstrahlung aus Gründen abbrechen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen", sagte Kommentator Igor Kytmanow noch in der ersten Halbzeit des Topspiels zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig. Faktisch war es Zensur, der Grund für den plötzlichen Abbruch waren die im Stadion zu sehenden pro-ukrainische und gegen den russischen Angriffskrieg gerichteten Botschaften.

Die Deutsche Fußballliga (DFL) ist mit ihrem Produkt Fußball endgültig auf heiklem Terrain gelandet. "Es gehört zur menschrechtlichen Sorgfaltspflicht von Unternehmen, Geschäfte in Russland stark runterzufahren oder einzustellen", erklärt Dorothee Baumann-Pauly, Professorin für Wirtschaft und Menschenrechte der Universität Genf, im Gespräch mit der DW. "Das betrifft alle Branchen, also ganz klar auch die Bundesliga."

Premier League kündigt schnell und einstimmig

Andere europäische Ligen wie die Ligue 1 in Frankreich oder die englische Premier League hatten ihre TV-Verträge in Russland bereits Anfang März gekündigt. Die Entscheidung der 20 Premier-League Klubs fiel einstimmig. Die Deutsche Fußball Liga hatte zum gleichen Zeitpunkt entschieden, den Vertrag mit dem russischen Medienunternehmen Match TV vorerst fortzusetzen. Die Einnahmen werden für humanitäre Hilfe in der Ukraine gespendet. Als Argument führte die DFL an, dass auf diesem Wege Anti-Kriegs-Aufrufe und Friedensappelle aus den deutschen Stadien auch weiter die russische Bevölkerung erreichen könnten.

Dorothee Baumann-Pauly hält Professuren für Wirtschaft und Menschenrechte in Genf und New York

"Man sieht, das funktioniert nicht", betont Baumann-Pauly, "deshalb sollte es einen Rückzug geben." Nach dem Bekanntwerden russischer Kriegsverbrechen in Butscha sei dies noch dringender. "Vor dem Hintergrund der Gräueltaten mit Bundesliga-Fußball Entertainment nach Russland zu liefern, geht nicht", meint die Wirtschaftsethikerin. Der russischen Regierung diene die Ware Bundesliga dazu, den Anschein von Normalität zu wahren.

Reaktion von DFL steht aus

Die öffentliche Haltung in der Bundesliga ist unstrittig. Alle Vereine verurteilen Russlands Angriffskrieg. Borussia Dortmund verweist im Austausch mit der DW gleich auf mehrere Aktionen, die der Klub gemeinsam mit den Fans gestartet hat: Einerseits um Menschen in der Ukraine zu helfen, andererseits den sofortigen Stopp des Kriegs zu fordern. In letzter Konsequenz führte das nun zum Abbruch der TV-Übertragung.

Im Falle einer Zensur des Fernseh-Signals hatte die DFL hat angekündigt, den Vertrag mit dem russischen TV-Kanal Match TV außerordentlich zu kündigen. Ob dies nach dem Vorfall am Wochenende nun tatsächlich erfolgt ist unklar. Eine DW-Anfrage ließ der Verband unbeantwortet.