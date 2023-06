Aufgewachsen in der Nähe von Stuttgart kommt Jens Krepela zum Studium der Diplom-Sportwissenschaft nach Köln. In Studienzeiten arbeitet er parallel für die ARD-Sportschau. Von 2003 an volontiert er bei der Deutschen Welle und durchläuft Stationen in Köln, Berlin und Washington. Im Anschluss präsentiert er für mehrere Jahre als TV-Moderator die Hauptnachrichtensendung der Deutschen Welle aus Berlin. Nach einer Zwischenstation beim SPIEGEL in Hamburg kommt er 2009 wieder zurück ins Rheinland und arbeitet seither als Reporter und Moderator für die Deutsche Welle und den WDR.

Seit 2012 ist er als Dozent in der journalistischen Ausbildung an den Universitäten in Düsseldorf und Tübingen tätig.

Jens Krepela widmet sich einem breiten Themenspektrum: persönliche Geschichten aus dem Sport ebenso wie Hintergrund-Stories aus Sportpolitik und Wissenschaft.