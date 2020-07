Neu im Kino: Jahrhundertroman "Berlin Alexanderplatz"

"Berlin Alexanderplatz": Ein Stück deutsche Kulturgeschichte

Arbeiten am Mythos: der Alexanderplatz

Vor allem wegen des Romans von Döblin ist der Alexanderplatz zum kulturellen Mythos geworden - später auch durch die Verfilmungen. Und auch wenn der Name des Platzes nicht explizit in den jeweiligen Titeln auftaucht, so ist er doch auch Schauplatz in vielen anderen Filmen. Zuletzt sah man ihn zum Beispiel in der erfolgreichen Serie "Babylon Berlin" - hier eine Drehszene.